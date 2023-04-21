Убийца с 19-летним сроком не смогла выйти по УДО в Самаре

Куйбышевский районный суд Самары рассмотрел ходатайство об УДО женщины, отбывающей наказание в ИК-15 за убийство нескольких человек и разбойные нападения. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Так, она убила знакомую ради золотых зубов. Во время застолья несколько раз ударила ножом в грудь жертву и, пока та была еще жива, вырвала зубы, которые оказались железными коронками. После этого потерпевшую добили. Также осужденная устраивала нападения на фермеров, которые в итоге тоже погибли, и убивала собутыльников, чьи тела потом находили в гаражах.

Приговор ей вынес Саратовский областной суд в ноябре 2020 г. — 19 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Изначально, в ноябре 2022 г., Куйбышевский районный суд одобрил условно-досрочное освобождение, он прокуратура оспорила это решение в апелляции. Областной суд направил дело на новое рассмотрение, во время которого в УДО отказали.