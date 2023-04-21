Убийца с 19-летним сроком не смогла выйти по УДО в Самаре

Куйбышевский районный суд Самары рассмотрел ходатайство об УДО женщины, отбывающей наказание в ИК-15 за убийство нескольких человек и разбойные нападения. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Так, она убила знакомую ради золотых зубов. Во время застолья несколько раз ударила ножом в грудь жертву и, пока та была еще жива, вырвала зубы, которые оказались железными коронками. После этого потерпевшую добили. Также осужденная устраивала нападения на фермеров, которые в итоге тоже погибли, и убивала собутыльников, чьи тела потом находили в гаражах.
Приговор ей вынес Саратовский областной суд в ноябре 2020 г. — 19 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Изначально, в ноябре 2022 г., Куйбышевский районный суд одобрил условно-досрочное освобождение, он прокуратура оспорила это решение в апелляции. Областной суд направил дело на новое рассмотрение, во время которого в УДО отказали.
Последние комментарии
Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...
Странные дела творятся в Самаре...
Коммерция. то нефтяников крышуют то археологов. А тут биткоины...
Еще проще. Мошенничество...
Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...