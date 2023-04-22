Диалог глав муниципальных образований с губернатором Дмитрием Азаровым прошел в открытой и конструктивной атмосфере

В День местного самоуправления, 21 апреля, губернатор Дмитрий Азаров в режиме видеоконференции принял участие в съезде Ассоциации "Совет муниципальных образований Самарской области", куда входят все главы городов, районов и сельских территорий региона. Всех собравшихся объединили тема СВО, новые вызовы в экономике и желание не сбавлять темпы в развитии.
Глава Приволжского района Евгений Богомолов поделился с коллегами своей оценкой развития области и муниципалитета: "Мы с вами, Дмитрий Игоревич, знакомы около 30 лет. Вы все делали и продолжаете делать для своей большой и малой Родины. Наш регион вы возглавили в непростой период. За эти несколько лет регион прошел разные испытания, как и в целом вся наша страна. Когда начались ковидные испытания, а в довесок к этому еще и санкции, многие жители задавали вопрос, что будет дальше,. Но то, что испытали жители, земляки за этот период: ту поддержку и те изменения, которые произошли, — они просто поражают. Появляются новые объекты здравоохранения, образования, дороги".
Евгений Богомолов, в частности, отметил перемены в сельском хозяйстве, благоустройстве и инфраструктурном развитии. "Сейчас активно ведутся работы по возрождению мелиорации. Четыре года назад на территории нашего района опошлением было охвачено 9 тысяч га, сегодня уже 26 тысяч гектаров. И эта работа продолжается. Преображается и наша областная столица. Развязки, которые появляются в Самаре, помогают избежать пробок, которые были. Многое сделано", — сказал глава района.
Говоря о будущем, глава территории пообещал не сбавлять темпы развития на местах и выразил взаимную поддержку губернатору. "Рад тому, что вы готовы участвовать в выборной кампании этого года. Я, как и многие мои земляки поддерживаем это решение. Мы будем делать все необходимое, чтобы и впредь вам помогать во всех делах, которые вы инициировали", — обратился он к руководителю региона.
К Евгению Богомолову присоединились и другие главы муниципалитетов. Дмитрий Азаров поблагодарил главу района за добрые слова и победный настрой, необходимый для решения ключевых задач по развитию территорий и Самарской области в целом.
"Именно с таким настроем мы и должны сейчас трудиться, вдохновляя людей на новые свершения и победы — каждый на своем рабочем месте", — отметил губернатор.
Также руководители территорий поддержали решение губернатора участвовать в выборах.
Глава с. п. Новый Буян Елена Тихонова также обратилась к главе региона от всех жителей со словами поддержки: "Мы видим, сколько вы делаете на благо нашей Самарской области и на благо нашего Красноярского района. Думаю, каждый житель видит, насколько преображается наша губерния. Мы видим это на всех тех территориях, которые мы возглавляем. Мы готовы поддержать вас в этих выборах, и я думаю, что победа будет за нами".
Дмитрий Азаров, обращаясь к Елене Тихоновой, напомнил, что в русском фольклоре Буян — это сказочный остров-град. "Давайте постараемся работать так, чтобы действительно люди жили в Новом Буяне, как в современной сказке. Успехов вам", — пожелал губернатор.
Решение губернатора участвовать в выборах высшего должностного лица региона поддержал Сергиевский район. Глава городского поселения Суходол Илья Беседин от лица своих земляков поблагодарил Дмитрия Азарова за помощь и поддержку военнослужащих, в том числе мобилизованных и их семей.
"В такое непростое время, когда проводится специальная военная операция, как никогда важна консолидация нашего общества во имя одной цели — во имя Победы. Мы благодарны вам за всецелую поддержку участников специальной военной операции, — обратился Илья Беседин. — Вы лично принимаете участие в помощи нашим бойцам, их семьям, сами неоднократно бывали в зоне проведения СВО, помогая нашим ребятам, обеспечивая их всем необходимым. Хочется сказать, что население всего региона ощущают эту поддержку. Победа будет за нами, потому что за нами правда".
Дмитрий Азаров в свою очередь поблагодарил жителей Сергиевского района за решимость и настрой на Победу, который и поможет преодолеть все сложности.
Илья Беседин работает в должности главы городского поселения меньше года. Губернатор поинтересовался у него, каковы первые впечатления и ощущения от работы на муниципальной службе. "У вас должен сформироваться широчайший кругозор, ведь когда ты работаешь на уровне местной власти, отвечаешь, что называется, за все, — это, конечно, очень непросто. Я очень надеюсь, что у вас и у ваших коллег, которые пришли на муниципальную службу недавно, будет появляться ценный опыт. А главы городов, районов и поселений, которые работают уже много лет, готовы делиться своими знаниями и советами", — сказал Дмитрий Азаров.
Глава Суходола ответил, что год был интересный и насыщенный в плане обретения нового опыта: "Я начал понимать, как система работает изнутри, и что необходимо жителям, чтобы чувствовать заботу со стороны представителей органов местного самоуправления".
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