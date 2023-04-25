16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Диалог глав муниципальных образований с губернатором Дмитрием Азаровым прошел в открытой и конструктивной атмосфере Дмитрий Азаров принял участие в Совете муниципальных образований Самарской области Главой Красноармейского района избран Сергей Источников Начальник ГУ МВД России по Самарской области поздравил руководителей с присвоением званий В Самарской области нормативный акт об ограничении роста стоимости аренды земли будет иметь обратную силу

Муниципалитеты Власть и политика

В зоне СВО наградили бойцов — участников прошлогоднего Парада Памяти

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 38
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарские военнослужащие, принимающие участие в спецоперации, продолжают получать помощь и поддержку с родной земли. Председатель гордумы Самары Алексей Дегтев рассказал, как передавал награды и благодарности бойцам, которые отправились в зону СВО сразу после прошлогоднего Парада Памяти, а также о помощи, которую оказывают жители города.

Фото: предоставлено пресс-службой Думы го Самара

Недавно Алексей Дегтев вернулся из зоны боевых действий на Донбассе. Это уже вторая поездка депутата в зону СВО в 2023 году. Вместе с коллегами, общественниками, добровольцами он сопроводил "за ленточку" гуманитарную помощь для бойцов.

"Конечно, техника, вооружение, организованное снабжение и питание — это самое важное. Но не меньшее значение имеет моральная поддержка наших солдат, которые защищают Отечество", — отметил спикер.

Сегодня объем гуманитарных грузов исчисляется тоннами, отметил Дегтев. Помимо продовольствия люди передают вещи, термобелье, кроссовки, сезонную обувь, хозяйственные товары и многое другое.

"Взять хотя бы те же средства защиты от клещей. На Донбассе это не менее актуально, чем в Самарской области", — рассказывает председатель думы.

Дегтев напомнил, что 7 ноября прошлого года полк мобилизованных в Самарской области прошел по площади Куйбышева во время Парада Памяти в полной боевой выкладке. После этого бойцы сразу отправились на вокзал, а оттуда — в зону боевых действий. Как и их предшественники в 1941 году.

"Накануне Дня защитника Отечества я выполнил поручение губернатора Дмитрия Игоревича Азарова — вручил памятные медали, благодарственные письма участникам этого Парада. Получить награду от родного края на передовой — это очень важно, — сказал Дегтев. — Потом мы много общались, говорили о том, что происходит на родной земле, вместе готовили еду. Атмосфера была очень дружественная, семейная. Я считаю, что мы привезли нашим военнослужащим частичку дома".

По его словам, наши ребята "честно служат, грамотно и четко выполняют свои обязанности каждый на своем месте".

Более подробный материал по этой теме читайте в новом номере газеты "Волжская коммуна" в среду, 26 апреля.

Гид потребителя

Последние комментарии

Наталья В 01 апреля 2022 06:12 В апреле мэрия Самары проведет аукцион по выбору подрядчика на строительство планетария

Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.

Марина Костина 11 октября 2021 16:00 Глава Промышленного района ушел в отставку

Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.

Анастасия Фролова 04 октября 2018 11:31 Александр Палагичев сложил с себя полномочия председателя комитета по ЖКХ в гордуме Самары

Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули

Владимир Ваганов 16 августа 2018 15:04 Евгений Кришталь уходит с поста директора МАУ "Парки Самары"

Не иначе как в Росгвардия начала передел сфер влияния...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 06:14 Власти Самары получили право распоряжаться городскими лесопарками

Поле деятельности огромно,только в Кировском и Красноглинском от просек до 19 км и Управленческого.

Фото на сайте

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30