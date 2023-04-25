Самарские военнослужащие, принимающие участие в спецоперации, продолжают получать помощь и поддержку с родной земли. Председатель гордумы Самары Алексей Дегтев рассказал, как передавал награды и благодарности бойцам, которые отправились в зону СВО сразу после прошлогоднего Парада Памяти, а также о помощи, которую оказывают жители города.
Недавно Алексей Дегтев вернулся из зоны боевых действий на Донбассе. Это уже вторая поездка депутата в зону СВО в 2023 году. Вместе с коллегами, общественниками, добровольцами он сопроводил "за ленточку" гуманитарную помощь для бойцов.
"Конечно, техника, вооружение, организованное снабжение и питание — это самое важное. Но не меньшее значение имеет моральная поддержка наших солдат, которые защищают Отечество", — отметил спикер.
Сегодня объем гуманитарных грузов исчисляется тоннами, отметил Дегтев. Помимо продовольствия люди передают вещи, термобелье, кроссовки, сезонную обувь, хозяйственные товары и многое другое.
"Взять хотя бы те же средства защиты от клещей. На Донбассе это не менее актуально, чем в Самарской области", — рассказывает председатель думы.
Дегтев напомнил, что 7 ноября прошлого года полк мобилизованных в Самарской области прошел по площади Куйбышева во время Парада Памяти в полной боевой выкладке. После этого бойцы сразу отправились на вокзал, а оттуда — в зону боевых действий. Как и их предшественники в 1941 году.
"Накануне Дня защитника Отечества я выполнил поручение губернатора Дмитрия Игоревича Азарова — вручил памятные медали, благодарственные письма участникам этого Парада. Получить награду от родного края на передовой — это очень важно, — сказал Дегтев. — Потом мы много общались, говорили о том, что происходит на родной земле, вместе готовили еду. Атмосфера была очень дружественная, семейная. Я считаю, что мы привезли нашим военнослужащим частичку дома".
По его словам, наши ребята "честно служат, грамотно и четко выполняют свои обязанности каждый на своем месте".
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