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Суды Происшествия

Решение о возвращении в прокуратуру дела сотрудников областного УФССП устояло в областном суде

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 25 апреля, апелляционная инстанция Самарского облсуда оставила без изменения постановление о возвращении в прокуратуру уголовного дела о предполагаемом превышении должностных полномочий со стороны замруководителя УФССП по Самарской области Елены Винокурской и замначальника одного из отделов Александра Сидорова. Об этом сообщили в облсуде.

Напомним, в начале мая следователи сообщали о завершении расследования. Фигурантам дела вменяли п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, повлекшее причинение тяжких последствий").

По версии следствия, с марта 2019 г. по май 2020 г. из-за незаконных указаний обвиняемых не было зарегистрировано более 4 тыс. исполнительных документов, поступивших из налоговой и судов. В результате не только были нарушены законные интересы граждан, но и более 11 млн руб. не попали в бюджет.

Уголовное дело поступило в Промышленный районный суд. Процесс длился несколько месяцев, прошло несколько заседаний, но 24 ноября дело решили вернуть прокурору из-за того, что обвинительный акт был составлен с нарушением.

Это решение суда обжаловал представитель прокуратуры. 25 апреля представление прокуратуры рассмотрела апелляционная инстанция. Решение суда первой инстанции оставили без изменения.

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