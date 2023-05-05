Розыск наследника подшипниковой империи Александра Швидака решили прекратить

В пятницу, 5 мая, Верховный суд Республики Татарстан отменил решение Московского районного суда Казани о розыске известного самарского бизнесмена Александра Швидака. Последний также входит в совет директоров компании из Санкт-Петербурга "Звезда — Энергетика".

Напомним, в Самаре Швидаку было аффилировано ОАО "Самарский подшипниковый завод". А уголовное дело о мошенничестве в отношении мужчины возбудили самарские полицейские в связи с предположительным выводом 59 млн руб. из местного предприятия "Волгатеплоснаб". Последняя компания занималась обслуживанием котельных в столице 63-го региона, а в октябре 2020 г. ее признали банкротом.

"С декабря 2019 года мы расследовали уголовное дело о мошенничестве на 109 млн рублей. Во время расследования в отдельное производство выделили материалы, по которым возбудили еще одно дело. И уже в рамках него задержали члена советов директоров предприятия", — рассказывали в ГУ МВД по Самарской области.

Позже защитники Швидака озвучили свою позицию: ранее ООО "Волгатеплоснаб" принадлежал на 80% питерской компании "Звезда-Энергетика". Швидак входил в совет директоров "Звезды-Энергетика". По версии следствия, обвиняемый убедил совет директоров дать согласие на получение займов из компании "Волгатеплоснаб", но займы не вернул, а пустил на погашение кредитных обязательств компании "Звезда-Энергетика". Адвокат же утверждает, что в залог при получении кредита Швидак передал директору компании "Волгатеплоснаб" Денисову право требования 126 млн долга с известного бизнесмена из Санкт-Петербурга по фамилии Рыдник.

"Рыдник должен был 126 млн Швидаку. Швидак выиграл суд и получил право требования этих средств с Рыдника. В 2018 году Швидак, чтобы обеспечить залог, передал права требования к Рыднику "Волгатеплоснабу", — рассказывала адвокат Анна Миненкова.

По словам юриста, суду уже представили документы и о возврате средств, которые "задолжал" Швидак. Не предъявляет претензий и "Волгатеплоснаб".

Как сообщала адвокат, Швидак в последнее время тяжело болел, поэтому не мог явиться в суд на заседания. В итоге Московский районный суд Казани заочно арестовал мужчину и объявил его в розыск. Анна Миненкова настаивала, что суду предоставляли больничные листы, поэтому решение о розыске незаконно. В итоге вышестоящий суд решение о розыске отменил. Предполагается, что в обозримом будущем процесс над Швидаком должны продолжить.