На самарского полицейского жаловались в управление президента за вымогательство 8 млн рублей

Появились подробности задержания в Самаре трех полицейских. Их подозревают в крупном мошенничестве.

Напомним, силовиков отправили под домашний арест по подозрению в требовании денег за закрытие уголовного дела. Которого на самом деле не было.

Как стало известно, с жалобой на силовиков обратился ГУ МВД по Самарской области 3 мая 29-летний житель Самары по фамилии Култаев. Он сам в 2015 г. был судим за незаконный оборот наркотиков в крупном размере.

На этот раз по обращению мужчины возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении него. А дальше сотрудники отдела собственной безопасности ГУ МВД по Самарской области выяснили, что к мошенничеству могут быть причастны старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска отдела полиции по Железнодорожному району У МВД России по Самаре Алексей Глухов и уволенный в 2022 г. с должности начальника отделения ОНК ОМВД России по Отрадному в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ОВД, Андрей Макаров.

"По версии следствия, 25 апреля 2023 г. в 20:00 Глухов и Макаров, находясь по месту проживания Култаева, представившись сотрудниками полиции, сообщили последнему заведомо ложные сведения о возбуждении в отношении него уголовного дела за распространение наркотических средств и необходимости производства обыска в его жилище, предложили повлиять на прекращение уголовного дела за незаконное вознаграждение в сумме не менее 600 тыс. рублей. После чего Култаев передал Глухову и Макарову часть требуемой суммы в размере 16 тыс. руб.", — сообщил источник в правоохранительных органах.

6 мая уголовное дело передали в Советский межрайонный отдел СУ СКР по Самарской области. Следователи выяснили, что к преступлению может быть также причастен оперуполномоченный отдела уголовного розыска отдела полиции по Железнодорожному району У МВД России по Самаре Кайрат Тажгалиев.

Интересно, что задержанный Макаров в начале 2023 года обжаловал свое увольнение из полиции. На сайте суда Октябрьского района Самары есть решение, согласно которому Макарова уволили законно. А произошло прощание Макарова со службой после жалобы гражданки Чиковой в Управление Президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций.

"Из обращения и объяснения гражданки Чиковой следует, что ее супруг в сентябре 2021 г. задержан и помещен под стражу сотрудниками полиции по подозрению в причастности к преступлению, предусмотренному ст. 228 УК РФ. Макаров предложил Чиковой помощь в освобождении мужа в обмен на денежные средства в сумме 8 млн рублей. У последней отсутствовали указанные средства. Через несколько дней Макаров сообщил о необходимости передачи ему 5 млн руб. и в личном автомобиле передал гражданке для ознакомления и снятия фотокопий материалы уголовного дела", — следует из решения суда.

Интересно, что согласно этим же материалам суда, при некоторых встречах Макаров предлагал Чиковой еще и помощь в получении водительского удостоверения за деньги. Чикова же записывала разговоры с Макаровым на телефон.

Уголовное дело в отношении мужа Чиковой было в итоге передано на рассмотрение в суд Железнодорожного района Самары.