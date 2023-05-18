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"Била и угрожала": в Самаре адвокат напала в суде на оппонента

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Палату адвокатов Самарской области поступила жалоба от истца, который представлял по доверенности человека в суде. Речь в судебном заседании шла об утрате права пользования жилым помещением.

"В жалобе указывается, что адвокат — представитель ответчиков по делу после судебного заседания в коридоре суда придерживалась несоответствующей деловому общению манеры поведения, нанесла удары ногой, допускала выражения, содержащие угрозы жизни. По данному факту Л. обратился в полицию и поликлинику по месту жительства", — рассказали в Палате адвокатов Самарской области.

С адвоката в ПАСО потребовали объяснений. Но все изложенное в жалобе она отрицала. Тогда представители ПАСО посмотрели видеозапись с камеры наблюдения суда Ленинского района Самары. Обвинения подтвердились.

"Комиссия усмотрела в действиях адвоката нарушение законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной деятельности адвоката, указав, что грубо нарушены нормы Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" и Кодекса профессиональной этики адвоката. Подобные действия недопустимы, поскольку подрывают уважение к деятельности адвоката и адвокатуры в целом, дискредитируют адвоката, как участника судопроизводства, и причиняют существенный вред авторитету адвокатуры, как институту гражданского общества", — глубоко возмутились в ПАСО.

Юристы в Самарской области нередко попадают в неудобные ситуации. Например, адвокат дочери экс-мэра Самары Людмилы Тарховой лишена статуса за предательство интересов клиента. А недавно ФСБ задержала юриста Сергея Бурцева, которого подозревают в мошенничестве.

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