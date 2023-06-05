Самарская область вошла в пятерку лидеров в ПФО по количеству выявленных правообладателей ранее учтенных объектов

2 869 записей о праве собственности было внесено в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) на основании актов органов местного самоуправления о выявлении правообладателей на территории Самарской области. 12 521 объект снят с государственного кадастрового учета на основании акта осмотра, и 19 829 ранее возникших прав зарегистрировано по инициативе заявителей. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по Самарской области.

В Самарском регионе высокую динамику по выявленным правообладателям ранее учтенных объектов на территории своих муниципалитетов в текущем году показали Большечерниговский, Приволжский, Исаклинский районы, а также Сызрань и Тольятти.

На общероссийском совещании по вопросу реализации положений Федерального закона от 30.12.2020 № 518 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" руководителем Росреестра были обозначены задачи по выполнению плана-графика проведения работ по выявлению правообладателей.

"Наполнение ЕГРН необходимыми сведениями является одним из ключевых направлений реализации государственной программы "Национальная система пространственных данных" (НСПД), к которой Росреестр приступил в 2022 году. Только на полных и точных данных можно оказывать качественные государственные услуги для людей и эффективно управлять территориями. Результат работы в первую очередь зависит от активности и вовлеченности в процессы на уровне регионов, поэтому мы выстроили оперативное взаимодействие с аппаратами полпредов Президента РФ в федеральных округах, с губернаторами", — сообщил руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

Вопрос о выявлении правообладателей ранее учтенных объектов на территории региона курируется министерством имущественных отношений Самарской области и находится на особом контроле у руководителей муниципальных образований. В соответствии с федеральным законодательством с 29 июня 2021 года на органы местного самоуправления возлагается обязанность по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, а также направлению сведений о них для внесения в ЕГРН.

В Управлении Росреестра по Самарской области состоялось рабочее совещание специалистов внутригородских районов городского округа Самара, Департамента управления имуществом, на котором рассматривались вопросы исполнения плана-графика на 2023 год, утвержденного заместителем председателя Правительства Самарской области Натальей Катиной, по реализации 518 Федерального закона.

На совещании были отмечены точки роста, за счет которых муниципалитеты смогут более эффективно реализовать намеченный план-график. К ним можно отнести помещения в многоквартирных домах, реализацию "гаражной амнистии", а также завершение работ по регистрации прав публичной собственности.

Обсуждались также вопросы по снятию объектов с кадастрового учета утраченных объектов недвижимости, которое осуществляется на основании акта осмотра таких объектов, подготовленного органами местного самоуправления.

"Процесс выявления собственников ранее учтенных объектов, завершается внесением в ЕГРН соответствующих сведений. Наличие таких сведений обеспечивает гражданам защиту их прав и интересов, помогает избегать возникновения споров, уберегает от мошеннических действий", — говорит заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Титова.

В Самаре запланированный объем работ по реализации данного направления — весьма значителен. Внутригородским районам предстоит масштабная работа по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. Работа по данному направлению, установленная Росреестром и Правительством Самарской области, нацелена, прежде всего, на защиту имущественных прав собственности граждан. Ведь, в конечном счете, прав оказывается тот, чьи права зарегистрированы.

"Единый Государственный Реестр Недвижимости должен максимально наполняться актуальными, достоверными и полными сведениями. Таким образом НСПД будет эффективна с точки зрения принятия управленческих решений, развития инвестиционной привлекательности Самарского региона. Реализация этой глобальной задачи поможет муниципалитетам понять, что происходит на их территориях, где находятся самые проблемные участки, с которыми нужно работать в первую очередь, что позволит в последующем более эффективно решать вопросы вовлечения объектов в реализацию инвестиционных программ, развития социальной инфраструктуры, благоустройства городских и сельских территорий", — комментирует врио министра имущественных отношений Самарской области Игорь Андреев.