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Происшествия

За выходные сотрудники ГИБДД задержали 80 нетрезвых водителей

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ходе рейдовых мероприятий с 2 по 4 июня сотрудниками ГИБДД в Самарской области выявлены и привлечены к ответственности 80 водителей за управление транспортными средствами в состоянии опьянения. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

Также за три дня сотрудники полиции выявили семь водителей без водительских удостоверений. За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной "тонировки" к ответственности привлечены 208 водителей. Выявлено 60 нарушителей правил перевозки детей.

Особое внимание сотрудников ГИБДД было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения. В результате мероприятий выявлено 79 правонарушителей со стороны водителей и 114 со стороны пешеходов.

Всего в ходе рейдов сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 1800 различных правонарушений в области дорожного движения.

Широкомасштабные целенаправленные рейдовые мероприятия, инициированные региональной Госавтоинспекцией, в Самарской области проводятся на постоянной основе.

"Подобные широкомасштабные мероприятия по контролю за соблюдением водителями Правил дорожного движения будут продолжены, в том числе с использованием методов скрытого патрулирования. Убедительно рекомендуем не забывать о безопасности дорожного движения", - отмечают в ГУ МВД по Самарской области.

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