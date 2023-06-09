Рабочий из Самарской области получил 16 лет колонии за убийство с особой жестокостью

Самарский областной суд вынес приговор рабочему, которого обвиняли в убийстве с особой жестокостью. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Напомним, трагедия произошла в апреле 2021 г. на полевом стане на 10 км дороги Борское — Таволжанка Борского района. Дорожный рабочий в строительном вагончике разбудил спавшего коллегу, облил горючей жидкостью и поджег. Медики боролись за жизнь пострадавшего шесть месяцев, но не смогли его спасти.

Суд приговорил обвиняемого к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима.