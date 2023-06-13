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Суды Происшествия

Дело на миллион: родители пострадавшего у дома ребенка выиграли иск в суде у ТСЖ

САМАРА. 13 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 13 июня, Самарский областной суд вынес решение по иску к ТСЖ "Часовая, 6". На подведомственной товариществу территории пострадал 10-летний мальчик.

Напомним, 26 марта с крыши дома, которую коммунальщики не почистили от снега, упала глыба льда. Она рухнула на вышедшего на улицу мальчика. Ребенка госпитализировали, ему пришлось делать операцию.

Позже сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Под суд отправили председателя ТСЖ по фамилии Белов. Про последнего говорили, якобы он являлся помощником депутата.

Как рассказывал адвокат пострадавшей семьи, в здании на Часовой было несколько квартир родственников семьи Белова. Один из этажей также сдавали под офисы. Суду обвиняемый Белов предоставил характеристики от депутатов по фамилиям Дегтев и Матвеев, а также от православных организаций. По итогу рассмотрения уголовного дела Белова приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Суд первой инстанции в рамках гражданского судопроизводства также рассмотрел иск к ТСЖ и постановил взыскать в пользу пострадавшего ребенка 1 млн рублей. Но это решение обжаловали. Точку в истории поставил областной суд 13 июня.

"Облсуд отменил решение первой инстанции, чтобы самостоятельно исследовать материалы. В результате областной суд также постановил взыскать в пользу пострадавшего 1 млн рублей. Это первое известное решение о взыскании в подобном случае в регионе такой суммы. Крупные суммы взыскания все же больше характерны для Москвы и Санкт-Петербурга", — рассуждает юрист Анатолий Мотин.

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