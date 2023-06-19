В Тольятти будут судить организаторов финансовой "пирамиды", присвоивших 900 млн рублей

В Центральный районный суд Тольятти должно отправиться уголовное дело в финансовой "пирамиде". Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, участники ОПГ с 2015 по 2019 гг. организовали потребительский кооператив и открыли филиалы, в том числе в Самарской и Ульяновской областях, республиках Якутия и Марий Эл. Реклама, которую они размещали, обещала проценты от вклада, существенно превышающие банковские. Обманутые клиенты несли деньги в КПК, и в результате более 1700 человек потеряли около 900 млн рублей.

Обвиняемыми по уголовному делу проходят председатель и зампредседателя правления кредитного потребительского кооператива, а также две их родственницы. Им вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и п. "а", "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация денег, приобретенных в результате совершения преступления"). Во время арестовали имущество обвиняемых — квартиры и машины общей стоимостью более 55 млн рублей.