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Экс-командир роты ДПС из Самары получил восемь с половиной лет колонии за взятку и мошенничество

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Советский районный суд Самары рассмотрел уголовное дело экс-командира роты ДПС Исабека Рамазанова и его приятеля по фамилии Красноштан.

Мужчин обвиняли в покушении на мошенничество и получении взятки в особо крупном размере.

Напомним, один из обвиняемых узнал о значительных доходах ООО "Европринт" и предложил полицейскому поучаствовать в отъеме денег. Правоохранителю нужно было представить информацию о доследственной проверке и контролировать ее проведение. Директору "Европринт" Ивану Широкову предложили помочь избежать лишних проверок за 5 млн рублей. Деньги забирал бывший подчиненный Широкова по фамилии Красноштан. После задержания он согласился сотрудничать со следствием. Следователи решили, что деньги требовал именно Рамазанов.

В результате суд признал обоих мужчин виновными и приговорил Рамазанова к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу более 2,2 млн руб., а также на пять лет запретил занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах. Кроме того, осужденного лишили звания "майор полиции". Красноштан получил два года лишения свободы в колонии общего режима.

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