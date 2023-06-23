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Суды Происшествия

В Тольятти вынесли приговор двум бывшим сотрудникам МЧС

ТОЛЬЯТТИ. 23 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 23 июня, Автозаводский райсуд Тольятти вынес приговор по делу бывших заместителей начальника ОНД по Тольятти, Жигулевску и Ставропольскому району Сергея Жирова и Владимира Степанова. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, уголовное дело по п. "а, в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки") возбудили в отношении трех сотрудников МЧС. Под суд пошли два замначальника ОНД — Степанов и Жиров. Сергею Жирову вменяли два эпизода получения взяток, Владимиру Степанову — пять.

15 декабря 2020 г. суд признал Степанова виновным в трех эпизодах злоупотребления полномочиями и двух взятках. Ему назначили семь с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 1,05 млн руб., а также запретили на пять лет после освобождения занимать определенные должности.

Сергея Жирова признали виновным в злоупотреблении полномочиями и взятке. Ему назначили наказание ниже низшего предела — шесть лет колонии строгого режима со штрафом 630 тыс. рублей. Его также на пять лет после освобождения лишили права занимать определенные должности.

5 мая 2021 г. Самарский областной суд отменил этот приговор и направил дело на новое рассмотрение в ином составе суда. Во второй раз процесс вела судья Виктория Горбашева. 30 июня 2021 г. на предварительном слушании она вернула дело прокурору.

28 января 2022 г. дело вернулось в Автозаводский райсуд. В перечне статей обвинения Сергея Жирова значилось одно злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и одно получение взятки (п. "а" и "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). У Владимира Степанова были те же статьи, но эпизодов злоупотребления полномочиями, не один, а три.

Уголовное дело передали судье Анне Токаревой. В итоге суд переквалифицировал обоим мужчинам обвинение в получении взятки (п. "а" и "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ) на обвинение в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Обвинение в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) осталось у каждого из подсудимых в прежнем объеме. То есть Жирова суд признал виновным в одном таком преступлении, а Степанова — в трех. По совокупности преступлений суд назначил Сергею Жирову наказание три года лишения свободы в колонии общего режима, а Владимира Степанова приговорил к трем годам и двум месяцам заключения в такой же колонии. С учетом сроков нахождения каждого из подсудимых под стражей, домашним арестом и запретом определенных действий, суд счел назначенное каждому из них наказание отбытым. Приговор еще не вступил в законную силу. С этого момента меру пресечения Жирову и Степанову изменили с запрета определенных действий на подписку о невыезде.

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