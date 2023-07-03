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Муниципалитеты Власть и политика

Школы, детсады и транспорт: на что пойдут дополнительные средства бюджета Самары

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На заседании гордумы депутаты областного центра обсудили исполнение бюджета за первый квартал 2023 года, а также распределили дополнительные деньги, полученные за счет роста собственных доходов и с вышестоящих уровней.

Фото: Фото предоставлено думой г.о. Самара

Руководитель департамента финансов горадминистрации Оксана Данилова доложила, что в первом квартале доходы исполнены на сумму более 8,5 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост доходов составил 11%, безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов выросли на 48%. Расходы бюджета составили почти 9,1 млрд рублей (они выросли более чем на 1,57 млрд рублей). В структуре расходов основной объем приходится на образование — 43,5%, охрану окружающей среды — 20%, национальную экономику — 14%.

Реализация нацпроектов за три отчетных месяца была профинансирована на 2,245 млрд рублей или 43,5% к годовому плану. Нацпроект "Экология" в Самаре уже исполнен в полном объеме, "Демография" — на 52%, "Безопасные качественные дороги" — на 30%.

Также на заседании депутаты городской думы утвердили изменения в бюджет в связи с увеличением доходной части. Решено увеличить расходы по ряду направлений, в том числе на капитальный ремонт образовательных учреждений и благоустройство прилегающих территорий, строительство детсада в границах проспекта Кирова, улицы Стара-Загоры и Воронежской, Московского шоссе, на капремонт инфраструктуры электротранспорта, закупку новых пассажирских автобусов, строительство нового музейно-выставочного центра "Самара- Космическая" с планетарием, строительство водоводов от улиц Клиническая и Горная до НФС-3, предоставление жилья детям-сиротам.

В итоге на данный момент планируется, что доходы городского бюджета в 2023 году составят 41,181 млрд рублей, расходы — 43,85 млрд рублей. Доходы и расходы на период 2024 и 2025 годов рассчитывают свести без дефицита. На сегодняшний день это 37,958 млрд рублей и 34,175 млрд рублей соответственно.

Подробности читайте в газете "Волжская коммуна" в среду, 3 июля.

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