В Тольятти полицейские задержали подозреваемого в причастности к телефонным мошенничествам

В Тольятти сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в телефонных мошенничествах. Злоумышленнику удалось обманом выманить у пенсионеров свыше 200 тыс. рублей.

С конца июня по начало июля текущего года в полицию за помощью обратились три местные жительницы, которые стали жертвами дистанционного мошенничества, сообщили в ГУВД России по Самарской области.

В первых двух случаях 77-летней и 80-летней потерпевшим звонили злоумышленники и под видом сотрудников правоохранительных органов сообщали, что их близкий стал виновником дорожно-транспортного происшествия, в котором сильно пострадал другой человек.

В разговоре мошенники просили передать деньги якобы для "решения вопроса" о не возбуждении уголовного дела. Аферисты убеждали пенсионеров спрятать деньги в пакет с "необходимыми задержанному родственнику" вещами и передать курьеру.

В третьем случае мошенники убедили 93-летнюю пенсионерку в том, что с ней разговаривает ее соседка, которой необходимы денежные средства на лечение, после чего женщина передала 100 тысяч рублей незнакомому мужчине.

Сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных в районе совершения преступлений, и выяснили у пенсионерок приметы молодого человека, который приходил к ним за деньгами. Все потерпевшие давали одинаковое описание.

Эксперты-криминалисты обнаружили и изъяли следы пальцев рук с дверных ручек в подъездах, пригодные для идентификации. Полицейские установили, что следы принадлежат 34-летнему жителю, неоднократно ранее судимому за незаконный оборот наркотиков. Оперативники, располагая информацией о местах возможного нахождения, задержали предполагаемого злоумышленника по месту жительства и доставили его в территориальный орган внутренних дел.

Как пояснил задержанный, он выполнял функции курьера: получал деньги от пожилых женщин и переводил их на различные банковские счета. Общий ущерб, причиненный тольяттинским пенсионерам противоправными действиями злоумышленника, составил свыше 200 тыс. рублей.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района, СУ УМВД России по г. Тольятти расследуются уголовные дела, возбужденные в отношении задержанного, по признакам преступлений, предусмотренных ч.2ст.159 УК РФ, ч.4 ст. 159 УК РФ, ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".

Полицейские проводят необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершению данных преступлений. Сотрудниками уголовного розыска устанавливается причастность задержанного местного жителя к совершению аналогичных преступлений на территории Самарской области.

Начальник отдела по расследованию мошенничеств и преступлений совершенных с использованием IT- технологий, подполковник юстиции Ольга Черевко напоминает: "Условно подобную мошенническую схему можно назвать: "Ваш родственник попал в ДТП". Требование по телефону денег за решение разного рода проблем, в том числе за возможность избежать наказания за противоправное деяние, является одним из самых распространенных способов обмана. Звонить может как сам "родственник", так и человек, представляющийся адвокатом или сотрудником полиции. Причины могут называться разные: совершил ДТП, избил человека, задержан с наркотиками и т. д., но итог разговора всегда одинаков - для "решения" вопроса требуется определенная сумма денег. Деньги просят или передать курьеру, или перевести их через платежный терминал на конкретный телефонный номер. В случае, если вы получили подобный звонок, прежде всего, успокойтесь. Под любым предлогом прервите разговор и сами перезвоните родственнику, от имени которого или о котором идет речь. Если его телефон отключен, то перезвоните другим родственникам. Поинтересуйтесь именем и должностью собеседника, местом нахождения вашего родственника, на которого тот ссылается, и его личными данными. Как правило, этих нехитрых мер достаточно, чтобы мошенник утратил к вам интерес. Также незамедлительно сообщите сотрудникам полиции о совершаемых в отношении вас мошеннических действиях".