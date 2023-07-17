Тольяттинец согласился на подработку и лишился денег

Житель Тольятти согласился на подработку в Интернете и лишился всех сбережений, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

29-летнему мужчине в мессенджере пришло сообщение с предложением дополнительного заработка. Работать предлагалось на мобильной торговой платформе, помогая продавцам увеличить количество просмотров товара. "Лайкаешь" пост с товаром — получаешь 50 руб. за каждую отметку. Потерпевший согласился на выполнение этого незамысловатого задания.

Далее поступила задача следующего, более доходного, уровня. Необходимо оплачивать покупку товаров, опять же для создания активности и повышения уровня популярности продавца, а после этого получать обратно свои деньги и оплату за выполненную работу. За первую "покупку" на 920 руб. потерпевшему вернули потраченную сумму и почти 300 руб. сверху.

Воодушевившись удачным началом работы, мужчина оплатил еще несколько товаров на общую сумму 284 тыс. руб., после чего ему поступило сообщение от "работодателя", что эти деньги заморожены, а чтобы их вывести, необходимо дополнительно пополнить банковский счет. Сделать это безработный мужчина из-за отсутствия денег не смог, а на следующий день доступ в приложение и вовсе был ему закрыт.

Житель Тольятти понял, что его обманули и обратился за помощью в полицию.