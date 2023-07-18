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Преступления Происшествия

В Большечерниговском районе кибермошенники оформили на местного жителя кредит на 3 млн рублей

БОЛЬШАЯ ЧЕРНИГОВКА. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Большечерниговском районе злоумышленники убедили 29-летнего водителя комбикормового завода скачать приложение якобы для защиты персональных данных, а затем оформили на мужчину кредит и обналичили 3,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Селянин узнал, что стал жертвой мошенников, лишь через несколько дней. Он почувствовал неладное и позвонил на горячую линию банка.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.

В МВД сообщили: все чаще мошенники используют "приложения удаленного доступа", чтобы похитить сбережения, или оформить онлайн-кредит. Все приложения находятся в свободном доступе и часто используются в профессиональных и любительских целях.

Злоумышленники настоятельно рекомендуют скачивать "специальные" приложения якобы для того, чтобы защититься от мошеннических действий. Полиция предупреждает: те приложения, которые они называют, созданы совершенно для других целей. Вот некоторые из них: AnyDesk, Microsoft Remote Desktop, RustDesk Remote Desktop, Team — Viewer, Awesun.

"Если звонившие говорят, что ваши сбережения в опасности, мошенники оформили на ваше имя кредит, и чтобы отменить данную операцию или обезопасить себя от действий аферистов, нужно скачать одно из вышеуказанных приложений, — не делайте по инструкции неизвестного вам человека. С помощью этих приложений мошенники смогут завладеть вашими мобильными устройствами удаленно, где бы они ни находились, и самостоятельно оформить на вас кредит и вывести денежные средства", — предупреждают правоохранители.

Гид потребителя

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