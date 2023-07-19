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Суды Происшествия

В Самаре оглашен приговор председателю общественной организации "Народный контроль"

САМАРА. 19 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Собранные следственным отделом по Кировскому району СУ СК РФ по Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора председателю Самарской региональной общественной организации по защите прав потребителей "Народный контроль". Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), ст. 204.2 УК РФ (мелкий коммерческий подкуп), ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

По данным ведомства, следствием и судом установлено, что в обязанности председателя Самарской региональной общественной организации входит информирование должностных лиц Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области о ставших ему известными фактах нарушения прав потребителей, случаях обнаружения недоброкачественной и опасной для здоровья граждан продукции.

"Вопреки целям деятельности возглавляемой организации у осужденного возник умысел на получение незаконного денежного вознаграждения. Так, согласно разработанному плану в ходе осуществления общественного контроля он, действуя под предлогом выявленных нарушений, выдвигал работникам торговли требование о передаче ему денежных средств за не уведомление им должностных лиц Роспотребнадзора. Злоумышленник угрожал потерпевшим привлечением к административной ответственности, после чего они соглашались с требованиями и передавали ему денежные средства, при этом их передача оформлялась через подписание договоров о якобы оказанных консультационных услугах. Таким образом, в период с 2017 по 2021 гг. председатель общественной организации получил незаконное денежное вознаграждение на общую сумму около 200 тыс. руб.", — сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Кроме того, как сообщают в региональном следственном управлении СК РФ, данные противоправные действия привели к причинению существенного вреда правам и законным интересам неограниченного числа потребителей, выраженного в реализации продукции с нарушением установленных требований, а именно с нарушением сроков годности и правил маркировки товаров.

"Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5, 5 лет условно, с испытательным сроком на 4 года и штрафом в доход государства в размере 250 тысяч рублей", — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Самарской области.

Оперативное сопровождение по делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Гид потребителя

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