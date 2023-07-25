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Муниципалитеты Власть и политика

Оценка за "лето": депутаты проверили качество детского отдыха в лагерях

САМАРА. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках совместного выездного совещания департамента по образованию администрации Самары депутаты городской думы оценили качество организации летнего отдыха детей.

Фото: Юлия Рубцова

Участники посетили два детских оздоровительно-образовательных центра — "Куйбышевский" (бывший "Волгаренок") и "Салют-2".

Первый в этом году по предписанию Роспотребнадзора не открывали из-за аварийного состояния большинства объектов, входящих в комплекс. По словам директора Оксаны Денисовой, он построен более полувека назад. В каждую смену здесь могут отдыхать 240 человек. Но сейчас территория и постройки требуют реконструкции.

По мнению участников выездного совещания, надо просчитать варианты решения проблем — понять, сколько будет стоить замена деревянных домиков на современные модульные корпуса.

Председатель думы Алексей Дегтев отметил, что в городе есть опыт работы с такими конструкциями, в частности, на территории центра "Авангард". Такие быстровозводимые корпуса подходят для отдыха не только летом, но и весной, и осенью.

В действующем лагере "Салют-2" одновременно могут находиться 172 ребенка. По сравнению с прошлым годом отдыхающих стало больше на 12 человек в смену. Как рассказал директор Вячеслав Новиков, вместимость увеличили благодаря ремонту одного из корпусов, его провели за счет средств городского бюджета. Еще в трех выполнили внутреннюю отделку. Директор отметил, что территория лагеря площадью почти в четыре гектара позволяет построить дополнительные корпуса.

"Забота об отдыхе и оздоровлении детей — это один из приоритетов городских и областных властей, — сказал по итогам совещания Дегтев. — Наступает период подготовки бюджетов 2024–2026 годов, когда мы должны предусмотреть все необходимые расходы".

Депутаты рассчитывают включить в план несколько объектов: уже упомянутый "Куйбышевский", а также центр "Заря", которому необходима новая столовая. Еще намерены разработать проекты восстановления бывших лагерей "Тимуровец" и "Раздолье".

Более подробный материал с выезда читайте в новом номере газеты "Волжская коммуна" в среду, 26 июля.

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