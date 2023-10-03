Бывший сотрудник РКЦ "Прогресс", выехавший за границу, получил штраф

Бывший сотрудник РКЦ "Прогресс", имевший доступ к государственной тайне, незаконно выезжал за границу, сообщает управление ФСБ России по Самарской области.

Гражданин имел ограничения на выезд из Российской Федерации, однако бывший сотрудник режимного предприятия выехал за пределы страны, нарушив законодательство и создав риск утечки сведений.

В отношении экс-сотрудника РКЦ было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 283.2 УК РФ ("Нарушение требований по защите государственной тайны"). Приговором мирового судьи фигурант осужден и приговорен к наказанию в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей.

Всего в 2023 г. за несанкционированный выезд за пределы РФ выявлено и привлечено к административной ответственности восемь действующих сотрудников оборонно-промышленного комплекса. Четырем бывшим сотрудникам, планировавшим выезд, объявлено официальное предостережение, в отношении еще одного бывшего сотрудника режимного предприятия также возбуждено уголовное дело по ст. 283.2 УК РФ.

"Необходимо отметить, что с учетом проводимой Российской Федерацией СВО на Украине иностранные спецслужбы проявляют повышенный интерес к гражданам РФ, задействованным в сфере оборонно-промышленного комплекса. Добываемая западными странами информация используется для нанесения максимального ущерба России и ее гражданам", - отмечают в ФСБ.