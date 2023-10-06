Самарские школьники узнали, как искусственный интеллект упрощает жизнь

Об этом им рассказал управляющий Самарским отделением Сбера на "Уроке цифры".

Управляющий Самарским отделением Сбербанка Сергей Тютин провел "Урок цифры" на тему применения технологий искусственного интеллекта (ИИ) для 30 учеников ГБОУ СОШ "Образовательный центр "Южный город". Урок — ежегодная всероссийская акция, инициаторами которой выступают Минпросвещения, Минцифры и АНО "Цифровая экономика" в партнерстве с благотворительным фондом Сбербанка "Вклад в будущее".

На уроке школьники узнали о том, что такое Big Data и машинное обучение, познакомились с применением технологий искусственного интеллекта в различных сферах. На примере Сбера на уроке разобрали, как ИИ помогает бороться с киберпреступностью, оптимизировать работу с данными, сделать дом "умным", решать повседневные задачи, генерировать контент (на примере нейросетей Сбера Kandinsky и GigaChat).

"Сегодня искусственный интеллект становится настоящим помощником современного человека в самых разных вопросах. Цифровые сервисы задают новую планку комфорта и обслуживания, в том числе в банковской сфере. "Уроки цифры" от Сбера нацелены на формирование интереса и развитие прикладных навыков в области искусственного интеллекта у школьников. В рамках урока мы не просто рассказали об ИИ и его применении в жизни, но и показали на реальных примерах, как нейросети Сбера могут помочь школьникам расширить кругозор, отвечая на их вопросы", — отметил управляющий Самарским отделением Сбербанка Сергей Тютин.

Цель проекта — развитие цифровых компетенций и ранняя профориентация школьников: тематические уроки помогают ближе познакомиться с перспективными профессиями в IT-сфере и получить информацию о предпринимательских, исследовательских и других карьерных траекториях в области информационных технологий. Только за прошлый год "Урок цифры" от благотворительного фонда "Вклад в будущее" Сбербанка помогли 2,6 млн человек со всей страны погрузиться в мир IT.