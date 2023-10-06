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Самарские школьники узнали, как искусственный интеллект упрощает жизнь

САМАРА. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Об этом им рассказал управляющий Самарским отделением Сбера на "Уроке цифры".

Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка

Управляющий Самарским отделением Сбербанка Сергей Тютин провел "Урок цифры" на тему применения технологий искусственного интеллекта (ИИ) для 30 учеников ГБОУ СОШ "Образовательный центр "Южный город". Урок — ежегодная всероссийская акция, инициаторами которой выступают Минпросвещения, Минцифры и АНО "Цифровая экономика" в партнерстве с благотворительным фондом Сбербанка "Вклад в будущее".

На уроке школьники узнали о том, что такое Big Data и машинное обучение, познакомились с применением технологий искусственного интеллекта в различных сферах. На примере Сбера на уроке разобрали, как ИИ помогает бороться с киберпреступностью, оптимизировать работу с данными, сделать дом "умным", решать повседневные задачи, генерировать контент (на примере нейросетей Сбера Kandinsky и GigaChat).

"Сегодня искусственный интеллект становится настоящим помощником современного человека в самых разных вопросах. Цифровые сервисы задают новую планку комфорта и обслуживания, в том числе в банковской сфере. "Уроки цифры" от Сбера нацелены на формирование интереса и развитие прикладных навыков в области искусственного интеллекта у школьников. В рамках урока мы не просто рассказали об ИИ и его применении в жизни, но и показали на реальных примерах, как нейросети Сбера могут помочь школьникам расширить кругозор, отвечая на их вопросы", — отметил управляющий Самарским отделением Сбербанка Сергей Тютин.

Цель проекта — развитие цифровых компетенций и ранняя профориентация школьников: тематические уроки помогают ближе познакомиться с перспективными профессиями в IT-сфере и получить информацию о предпринимательских, исследовательских и других карьерных траекториях в области информационных технологий. Только за прошлый год "Урок цифры" от благотворительного фонда "Вклад в будущее" Сбербанка помогли 2,6 млн человек со всей страны погрузиться в мир IT.

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