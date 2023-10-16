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Общество

В Самарской области за выходные сотрудники ГИБДД выявили почти 2 тыс. нарушений ПДД

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ходе рейдовых мероприятий с 13 по 15 октября сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено свыше 1900 различных правонарушений в области дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба облГИБДД.

В состоянии опьянения допустили управление транспортом 49 водителей, кроме того, за три дня правоохранители выявили двух водителей без водительских удостоверений на дорогах губернии.

За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной "тонировки" к ответственности привлечено 195 водителей.

"Несмотря на выписанные требования, водители не привели автомобили в надлежащее состояние в течение указанного времени, в их отношении составлены административные материалы, предусмотренные ст. 19.3 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до ста двадцати часов", - отмечается в сообщении ведомства.

Также, во время рейда было выявлено 45 нарушителей правил перевозки детей, их привлекли к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ. Зафиксировано 92 правонарушения со стороны пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте, а 241 автомобилист проигнорировал использование ремней безопасности.

"Региональная Госавтоинспекция призывает каждого участника дорожного движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия, которые крайне важны при участии в дорожном движении", - предупредили в ГИБДД.

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Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....

васильев григорий 28 сентября 2023 05:47 Обвиненный в "захвате берега" в Рождествено пожаловался в прокуратуру на визит прокуратуры

Уже коснулось, волга на 80% вся огорожена. Не полностью огорожены протоки и бездорожные берега. Но это дело времени . Посмотрите , что творится на гатном. И кто кого .... конфискует? Это большой вопрос.

Restor Александр 27 сентября 2023 14:02 Обвиненный в "захвате берега" в Рождествено пожаловался в прокуратуру на визит прокуратуры

Всех коррупционеров, кто позволил строить дома и заборы, преграждающие свободный проход к воде, наказать с конфискацией имущества в пользу местных жителей! Заборы, дома снести за их же счет! Волга Ньюс, не дайте замолчать это дело, завтра эта наглость и коррупция отдельных физ лиз, может коснуться вас и ваших близких!

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