Счетная палата Самары заподозрила департамент градостроительства в нарушениях

Контрольно-счетная палата Самары проверила, насколько эффективно департамент градостроительства использовал средства городской казны, направленные в 2020–2022 годах на разработку проектно-сметной документации, проведение предпроектных и ремонтных работ в муниципальных учреждениях, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры.

Выяснилось, что заключенные контракты неоднократно нарушались: не соблюдались сроки исполнения проектных работ на ряде объектов, включенных в программу "Развитие культуры"; производилось переоформление исходной документации и т.д.

Кроме того, были получены повторные отрицательные заключения государственной экспертизы, что существенно увеличило срок выполнения проектных работ.

"В нарушение законодательства о контрактной системе и условий муниципальных контрактов культуры подрядчикам не направлялось требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) за нарушение условий контрактов", - отмечается в сообщении КСП.