Счетная палата Самары заподозрила департамент градостроительства в нарушениях

Контрольно-счетная палата Самары проверила, насколько эффективно департамент градостроительства использовал средства городской казны, направленные в 2020–2022 годах на разработку проектно-сметной документации, проведение предпроектных и ремонтных работ в муниципальных учреждениях, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры.
Выяснилось, что заключенные контракты неоднократно нарушались: не соблюдались сроки исполнения проектных работ на ряде объектов, включенных в программу "Развитие культуры"; производилось переоформление исходной документации и т.д.
Кроме того, были получены повторные отрицательные заключения государственной экспертизы, что существенно увеличило срок выполнения проектных работ.
"В нарушение законодательства о контрактной системе и условий муниципальных контрактов культуры подрядчикам не направлялось требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) за нарушение условий контрактов", - отмечается в сообщении КСП.
Последние комментарии
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻
И чем он будет отличаться от маршрута №1?
Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....
Уже коснулось, волга на 80% вся огорожена. Не полностью огорожены протоки и бездорожные берега. Но это дело времени . Посмотрите , что творится на гатном. И кто кого .... конфискует? Это большой вопрос.
Всех коррупционеров, кто позволил строить дома и заборы, преграждающие свободный проход к воде, наказать с конфискацией имущества в пользу местных жителей! Заборы, дома снести за их же счет! Волга Ньюс, не дайте замолчать это дело, завтра эта наглость и коррупция отдельных физ лиз, может коснуться вас и ваших близких!