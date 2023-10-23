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Общество

В Самарской области возле школ высадили 200 яблонь в честь педагогов и наставников

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарском регионе "вырастили" еще одну добрую инициативу. В Год педагога и наставника деревья появились там, где работают учителя года, победители профессиональных конкурсов, заслуженные и почетные работники отрасли образования: в Самаре, Тольятти, Сызрани. Это стало возможным благодаря объединению вокруг этой идеи актива партийных проектов "Российское село", "Новая школа" и Женское движение Единой России"

Фото: пресс-служба "Единой России"

Энтузиастки "Женского движения Единой России" Самарской области вместе с волонтерами, школьниками и учителями посадили рядом с образовательными учреждениями региона молодые яблони.

В Тольятти яблони посадили в память о бывшем директоре школы N 64 — Викторе Васильевиче Солодком. В надежде, что деревце приживется, вспоминали, как сам Солодкий часто говорил о том, что саженец обязательно превратится в большое дерево, а каждый ученик должен стать достойным человеком, но для этого его наставник обязан приложить максимум усилий.

В этот день яблони появились во многих школах Железнодорожного района областной столицы. В Кировском районе, возле школы № 34, вместе с активистами работала член общественного совета партийного проекта "Женского движения "Единой России" Ирина Суфиджанова, которая только что вернулась из зоны СВО, куда сопровождала гуманитарный груз.

"История — это не только цепь событий. Роль в истории личности широко известна. Личность настоящего педагога способна кардинально переписать историю жизни человека. Если говорить о ребятах, которые нас защищают "за ленточкой", — у них были настоящие учителя, они научили их любить и ценить самое главное — Родину, жизнь, семью", — говорит Ирина.

Педагоги и учащиеся школы № 3 дополнили аллеи новыми саженцами в Промышленном районе в честь своих наставников и учителей.

На территории школы № 168 Кировского района Самары тоже появились юные деревца в честь первого директора школы, ветерана Великой Отечественной Войны Петра Ивановича Ляхова, учителя физики и астрономии Эльзы Яковлевны Медведевой, Ждановой Лидии Васильевны — она возглавляла школу в 90-е годы. Лидия Жданова и Эльза Медведева пришли увидеть своими глазами, как закладывается аллея в честь педагогов и наставников. Они единодушно отметили, что эта акция стала одним из лучших подарков, который преподносили им как учителям.

"Коллаборация трех федеральных партийных проектов "Женское движение Единой России", "Новая школа" и "Российское село" дает высокие результаты, Благодарим за поддержку и саженцы Министерство сельского хозяйства Самарской области, Сергиевский плодово-ягодный питомник, крестьянско-фермерское хозяйство Павла Святкина. И это хорошее начинание обязательно продолжим", — подчеркнула координатор регионального партийного проекта "Женское движение Единой России" в Самарской области Светлана Макушева.

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