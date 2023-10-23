В Самарской области возле школ высадили 200 яблонь в честь педагогов и наставников

В Самарском регионе "вырастили" еще одну добрую инициативу. В Год педагога и наставника деревья появились там, где работают учителя года, победители профессиональных конкурсов, заслуженные и почетные работники отрасли образования: в Самаре, Тольятти, Сызрани. Это стало возможным благодаря объединению вокруг этой идеи актива партийных проектов "Российское село", "Новая школа" и Женское движение Единой России"
Энтузиастки "Женского движения Единой России" Самарской области вместе с волонтерами, школьниками и учителями посадили рядом с образовательными учреждениями региона молодые яблони.
В Тольятти яблони посадили в память о бывшем директоре школы N 64 — Викторе Васильевиче Солодком. В надежде, что деревце приживется, вспоминали, как сам Солодкий часто говорил о том, что саженец обязательно превратится в большое дерево, а каждый ученик должен стать достойным человеком, но для этого его наставник обязан приложить максимум усилий.
В этот день яблони появились во многих школах Железнодорожного района областной столицы. В Кировском районе, возле школы № 34, вместе с активистами работала член общественного совета партийного проекта "Женского движения "Единой России" Ирина Суфиджанова, которая только что вернулась из зоны СВО, куда сопровождала гуманитарный груз.
"История — это не только цепь событий. Роль в истории личности широко известна. Личность настоящего педагога способна кардинально переписать историю жизни человека. Если говорить о ребятах, которые нас защищают "за ленточкой", — у них были настоящие учителя, они научили их любить и ценить самое главное — Родину, жизнь, семью", — говорит Ирина.
Педагоги и учащиеся школы № 3 дополнили аллеи новыми саженцами в Промышленном районе в честь своих наставников и учителей.
На территории школы № 168 Кировского района Самары тоже появились юные деревца в честь первого директора школы, ветерана Великой Отечественной Войны Петра Ивановича Ляхова, учителя физики и астрономии Эльзы Яковлевны Медведевой, Ждановой Лидии Васильевны — она возглавляла школу в 90-е годы. Лидия Жданова и Эльза Медведева пришли увидеть своими глазами, как закладывается аллея в честь педагогов и наставников. Они единодушно отметили, что эта акция стала одним из лучших подарков, который преподносили им как учителям.
"Коллаборация трех федеральных партийных проектов "Женское движение Единой России", "Новая школа" и "Российское село" дает высокие результаты, Благодарим за поддержку и саженцы Министерство сельского хозяйства Самарской области, Сергиевский плодово-ягодный питомник, крестьянско-фермерское хозяйство Павла Святкина. И это хорошее начинание обязательно продолжим", — подчеркнула координатор регионального партийного проекта "Женское движение Единой России" в Самарской области Светлана Макушева.
Последние комментарии
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻
И чем он будет отличаться от маршрута №1?
Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....
Уже коснулось, волга на 80% вся огорожена. Не полностью огорожены протоки и бездорожные берега. Но это дело времени . Посмотрите , что творится на гатном. И кто кого .... конфискует? Это большой вопрос.
Всех коррупционеров, кто позволил строить дома и заборы, преграждающие свободный проход к воде, наказать с конфискацией имущества в пользу местных жителей! Заборы, дома снести за их же счет! Волга Ньюс, не дайте замолчать это дело, завтра эта наглость и коррупция отдельных физ лиз, может коснуться вас и ваших близких!