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Общество

Долг почти в 1 млн рублей за неоплату электроэнергии с управляющей компании в Чапаевске будет списан принудительно

ЧАПАЕВСК. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Управляющая компания ИП "Шкапин Ю.В." обслуживает девять многоквартирных домов в Чапаевске. В последние два с половиной года у нее копятся долги перед ресурсоснабжающими организациями и административные штрафы по постановлениям ГЖИ Самарской области.

ПАО "Самараэнерго" - один из поставщиков коммунальных услуг, ведущих претензионную работу с УК ИП "Шкапин Ю.В." (договор энергоснабжения был заключен в 2019 году). С февраля 2021 года и по сей день УК накопила долг почти в 1 миллион рублей, что сравнимо со стоимостью использования электроэнергии для коммунальных нужд на период почти 40 месяцев.

По информации ООО "Городской расчетный центр" ("ГРЦ"), жители указанных домов (а это более 300 собственников) исправно оплачивают платежки за содержание жилого помещения и потребление коммунальных услуг на содержание общего имущества. Оборот средств, поступивших управляющей компании ИП "Шкапин Ю.В." за 2021 и 2022 годы, составил почти девять миллионов рублей. Однако мер по снижению дебиторской задолженности УК не предпринимает.

Каким образом распределяются средства, собранные по выставленным счетам с жителей, - неясно. Сам Юрий Шкапин в 2022 году стал фигурантом уголовного дела и был осужден на два года лишения свободы условно, а сейчас уклоняется от явки по повесткам в рамках проверок, проводимых сотрудниками полиции.

"На встрече с руководством чапаевского отделения ПАО "Самараэнерго" юрист, представляющий интересы управляющей компании, отказался от заключения графика погашения задолженности.
ПАО "Самараэнерго" не имеет возможности бессрочно кредитовать управляющую компанию и бесплатно поставлять электрическую энергию. В связи с этим были возбуждены исполнительные производства, на основании которых доступ УК к счету в ООО "ГРЦ" ограничен, деньги с него в принудительном порядке будут списываться в счет имеющегося долга", - отмечается в сообщении управления стратегических коммуникаций ООО "ЕТЭС".

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