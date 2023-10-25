Более 146 тыс. школьников Самарской области приняли участие в онлайн-олимпиаде "Безопасные дороги"

С 19 сентября по 22 октября при поддержке национального проекта "Безопасные качественные дороги" прошла Всероссийская онлайн-олимпиада "Безопасные дороги". Более 146 тыс. учащихся 1-9 классов школ Самарской области проверили собственные знания о правилах поведения на дорогах.

Олимпиада набирает популярность среди школьников Самарской области. В 2022 г. за аналогичный период в олимпиаде приняло участие 124 тыс. учеников, в текущем году уже на 22 тыс. больше.

"Снижение аварийности на дорогах - задача, которая заложена в национальную цель "Комфортная и безопасная среда для жизни". И в особом приоритете - детская безопасность. Именно поэтому проведение олимпиады "Безопасные дороги", целью которой является повышение знаний школьников о безопасном поведении на дорогах, получило большой отклик среди детей и родителей. Более 4,9 млн учащихся 1-9-х классов по всей стране приняли участие в онлайн-олимпиаде в этом году", - сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Задания олимпиады охватывали правила дорожного движения как для пешеходов, так и для водителей.

"Формирование у подрастающего поколения навыков безопасного поведения на дорогах должно быть непрерывным процессом, который начинается с раннего детства и продолжается весь период взросления. На мой взгляд, особенно ценно, что задания олимпиады охватывают разные возрастные категории школьников - от первоклассников, которые делают только первые самостоятельные шаги в качестве пешеходов, изучая безопасный маршрут от дома до школы, до учеников 9-х классов, которые уже совсем скоро, возможно, пойдут учиться в автошколы, сядут за руль автомобилей и станут полноправными участниками дорожного движения, и они должны быть к этому максимально готовы", - отметил начальник ГУОБДД МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Повышение безопасности дорожного движения - одна из важнейших задач национального проекта "Безопасные качественные дороги". Для достижения этой цели работы на объектах, как правило, проводятся комплексно: специалисты не только обновляют дорожное покрытие, но и обустраивают элементы дорожной инфраструктуры.

Как отметили в Минтрансе России: "Одна из особенностей нацпроекта "Безопасные качественные дороги" - комплексный подход к ремонту дорог. Чтобы обеспечить безопасное перемещение всех участников дорожного движения, помимо поддержания в нормативном состоянии дорожного полотна, уделяется внимание обустройству элементов инфраструктуры: обустраиваются пешеходные переходы, устанавливаются светофоры, барьерные ограждения, дорожные знаки, наносится разметка, устанавливаются камеры фотовидеофиксации".

Содержание задач регулярно обновляется, чтобы участники предыдущих лет могли вновь с интересом присоединиться к олимпиаде, закрепить полученные знания и узнать новое.

Также организаторы ежегодно анализируют статистику прохождения олимпиады и выделяют вопросы, которые чаще всего вызывают затруднение. При прохождении олимпиады наиболее сложной для участников оказалась задача "Велосипедисты". С ней успешно справились менее 20% участников. Для успешного решения необходимо было определить, где можно ехать на велосипеде с учетом знаков, дорожной разметки и возраста велосипедиста, а также соблюдать правила поведения на пешеходном переходе. Лучше всего участники справились с задачами "Дворовые игры" (66%), в которой проверялись знания безопасного поведения на придомовой территории и "Световозвращение" (65%), в ней раскрывалась роль световозвращающих элементов в темное время суток для безопасности пешеходов.

"Олимпиада является частью программ образовательных организаций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Она помогает проверить знания детей, усвоить основные правила. Тестирование проходит в игровой форме в интерактивном формате. К примеру, ученики могут выбрать персонажей, пройти мини-квест. Детям с 1 по 9 класс проходить ее очень интересно. Главное, что она выявляет пробелы в знаниях детей, и у педагогов есть возможность вернуться к сложной теме, еще раз закрепить ее", - говорит руководитель Самарского областного Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Анастасия Баскакова.

Организаторы олимпиады - Министерство транспорта РФ, ГУОБДД МВД России совместно с АНО "Национальные приоритеты" и Учи.ру при поддержке Министерства просвещения РФ.