Стартует окружной финал V конкурса управленцев "Лидеры России" в ПФО

р27-29 октября 2023 года в Нижнем Новгороде пройдет окружной финал пятого конкурса управленцев "Лидеры России" — флагманского проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей". В финале примут участие конкурсанты из Приволжского федерального округа.

Пятый сезон конкурса стартовал 4 апреля 2023 года. Для участия в нем подали заявки 158 995 участников из 89 регионов страны и 89 стран. 24 012 заявки поступило из Приволжского федерального округа, в том числе 4325 — из Самарской области.

С 27 по 29 октября 2023 в Нижнем Новгороде пройдет окружной финал конкурса, участие в котором примут более 430 финалистов, показавшие наилучшие результаты по итогам дистанционного отбора и подтвердившие свои знания в контрольном тестировании. От Самаркой области в финал вышли 70 конкурсантов. За время проведения конкурса "Лидеры России" Самарская область традиционно в числе лидеров по количеству участников.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров — один из наставников "Лидеров России". Ежегодно глава региона поддерживает и наставляет лучших управленцев области и страны.

Ранее первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко выразил благодарность губернатору Самарской области Дмитрию Азарову за большой вклад в развитие возможностей для профессиональной и личной самореализации граждан в Самарской области и активную личную поддержку проектов АНО "Россия страна возможностей".

По поручению главы Самаркой области в регионе осуществляется профессиональная подготовка участников к финальным испытаниям. В пятом сезоне в рамках подготовки окружных финалистов конкурса "Лидеры России" был организован ряд мероприятий, направленных на повышение компетенций участников и сплочение команды финалистов конкурса от Самарской области.

27 октября для всех финалистов пройдет социальный день — конкурсанты проведут уроки лидерства в школах округа, а также встретятся с участниками конкурса "Лидеры России" прошлых лет. 28 октября пройдет официальное открытие окружного финала и начнутся оценочные мероприятия. 29 октября состоится второй день оценочных мероприятий конкурса, а также деловая программа с участием наставников и представителей округа. Вечером финального дня станут известны победители окружного финала.

Победители окружного финала пройдут в суперфинал конкурса, который состоится в 2024 году. Все суперфиналисты получат образовательный грант в размере 1 млн рублей на выбранную программу обучения в российских вузах, а также возможность встретиться с наставником из числа ведущих управленцев страны. Победителям суперфинала будут предоставлены карьерные консультации и сопровождение.

Дополнительная информация на официальном сайте: ЛидерыРоссии.рф.