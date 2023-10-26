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Общество

Стартует окружной финал V конкурса управленцев "Лидеры России" в ПФО

НИЖНИЙ НОВГОРОД. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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р27-29 октября 2023 года в Нижнем Новгороде пройдет окружной финал пятого конкурса управленцев "Лидеры России" — флагманского проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей". В финале примут участие конкурсанты из Приволжского федерального округа.

Пятый сезон конкурса стартовал 4 апреля 2023 года. Для участия в нем подали заявки 158 995 участников из 89 регионов страны и 89 стран. 24 012 заявки поступило из Приволжского федерального округа, в том числе 4325 — из Самарской области.

С 27 по 29 октября 2023 в Нижнем Новгороде пройдет окружной финал конкурса, участие в котором примут более 430 финалистов, показавшие наилучшие результаты по итогам дистанционного отбора и подтвердившие свои знания в контрольном тестировании. От Самаркой области в финал вышли 70 конкурсантов. За время проведения конкурса "Лидеры России" Самарская область традиционно в числе лидеров по количеству участников.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров — один из наставников "Лидеров России". Ежегодно глава региона поддерживает и наставляет лучших управленцев области и страны.

Ранее первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко выразил благодарность губернатору Самарской области Дмитрию Азарову за большой вклад в развитие возможностей для профессиональной и личной самореализации граждан в Самарской области и активную личную поддержку проектов АНО "Россия страна возможностей".

По поручению главы Самаркой области в регионе осуществляется профессиональная подготовка участников к финальным испытаниям. В пятом сезоне в рамках подготовки окружных финалистов конкурса "Лидеры России" был организован ряд мероприятий, направленных на повышение компетенций участников и сплочение команды финалистов конкурса от Самарской области.

27 октября для всех финалистов пройдет социальный день — конкурсанты проведут уроки лидерства в школах округа, а также встретятся с участниками конкурса "Лидеры России" прошлых лет. 28 октября пройдет официальное открытие окружного финала и начнутся оценочные мероприятия. 29 октября состоится второй день оценочных мероприятий конкурса, а также деловая программа с участием наставников и представителей округа. Вечером финального дня станут известны победители окружного финала.

Победители окружного финала пройдут в суперфинал конкурса, который состоится в 2024 году. Все суперфиналисты получат образовательный грант в размере 1 млн рублей на выбранную программу обучения в российских вузах, а также возможность встретиться с наставником из числа ведущих управленцев страны. Победителям суперфинала будут предоставлены карьерные консультации и сопровождение.

Дополнительная информация на официальном сайте: ЛидерыРоссии.рф.

Конкурс управленцев "Лидеры России" — открытый конкурс для руководителей нового поколения. Проводится по поручению президента Российской Федерации с 2017 года при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. За все пять сезонов на участие в конкурсе управленцев "Лидеры России" подано более 1 миллиона заявок со всей России и 150 стран мира.
Цель конкурса: поиск, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. В конкурсе участвуют управленцы (граждане России и иностранные граждане) до 55 лет с управленческим опытом от 2 лет.

 

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