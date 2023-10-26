Самарский Росреестр подвел итоги работы за третий квартал 2023 года

24 октября 2023 г. самарский Росреестр на расширенном заседании коллегии подвел итоги третьего квартала, отметил вопросы, требующие детального рассмотрения, и наметил пути выполнения плана по реализации государственной программы "НСПД" на территории региона.

Заместитель начальника отдела правового обеспечения Управления Константин Минин рассказал о мероприятиях федерального и регионального уровня, которые организовываются в рамках реализации программы "НСПД". В частности, оперативным штабом под руководством заместителя председателя правительства Самарской области Катиной Натальи Игоревны было проведено 4 заседания, на которых утверждены критерии мониторинга и координации исполнения плана мероприятий "дорожной карты" по координации создания ЕЦП "НСПД"; скорректирован перечень информационных систем для интеграции с ФГИС ЕЦП "НСПД". Спикер отметил, что Самарская область вошла в пятерку лидеров среди участников пилотного проекта "НСПД".

О возможности установления границ населенных пунктов, территориальных зон, при наличии пересечения с границами земельных участков, рассказал заместитель директора филиала ППК "Роскадастр" по Самарской области Дмитрий Наумов. Докладчик сообщил о том, что изменения границ населенных пунктов, территориальных зон при внесении сведений о них в ЕГРН возможно при расположении более 50% площади участка в границах или за границами населенного пункта, при условии согласования таких изменений уполномоченными органами.

Начальник отдела землеустройства и мониторинга земель Алексей Князькин и начальник отдела регистрации земельных участков Павел Найдовский доложили о ходе проведения комплексных кадастровых работ в 2023 году в отношении 11 кадастровых кварталов и о запланированном на 2024 год проведении ККР в отношении 13207 объектов недвижимости, расположенных на территории 93 кадастровых кварталов в 13 муниципальных образованиях Самарской области.

Заместитель начальника отдела повышения качества данных ЕГРН Елена Чалдаева сообщила о том, что за 9 месяцев было исправлено 8 468 реестровых ошибок, по 13 650 объектам Управлением приняты решения о необходимости устранения реестровых ошибок. В настоящее время завершены работы по приведению в соответствие сведений о площади земельных участков категории "земли лесного фонда", содержащихся в ЕГРН и государственном лесном реестре.

Начальник отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере Управления Лилия Аглиулова обратила внимание на то, что по результатам проведенных мероприятий по выявлению правообладателей, актуализировано более 58 тысяч объектов. С таким результатом Самарская область вошла в пятерку лидеров ПФО. Высокие проценты по доле отработанных перечней показал Кинельский район (99%), Безенчукский район (93,34%) и Клявлинский район (91,61%). На сегодняшний день отработано 68% всего планируемого объема.

О характеристиках объектов недвижимости, включающих, в том числе, сведения о кадастровой стоимости, рассказал начальник отдела кадастровой оценки недвижимости Иван Маслов.

Заместитель директора филиала ППК "Роскадастр" по Самарской области Ярослав Логунов сообщил о том, что совместно с Управлением был выполнен план по сканированию архивов.

По итогам коллегии были приняты соответствующие решения о принятии необходимых мер, способствующих эффективной реализации государственной программы "НСПД" на территории Самарского региона. Также на расширенном заседании коллегии сотрудники Управления были отмечены ведомственными наградами Росреестра.

Руководитель Управления Росреестра по Самарской области Вадим Маликов отметил: "Реализуя программу "Национальная система пространственных данных", мы создаем единую открытую среду для людей, бизнеса, профессиональных участников рынка и государства с различными источниками ее наполнения и возможностями использования. Результатом этой работы станет наполнение ЕГРН точными и полными сведениями об объектах недвижимости, что оказывает непосредственное влияние на инвестиционную, экономическую и социальную привлекательность нашего региона."