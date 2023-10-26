Карту жителя Самарской области теперь можно получить по двум документам

Теперь для оформления Карты жителя Самарской области не требуется предъявлять полис ОМС. Из документов понадобятся только паспорт и СНИЛС.

Несмотря на упрощение процедуры, номер полиса ОМС по-прежнему будет нанесен на оборотную сторону Карты жителя при ее изготовлении, и его также можно будет предъявлять в медицинских учреждениях при необходимости.

Напомним, выпускается и обслуживается Карта жителя бесплатно, получить ее могут все желающие с 14 лет (до 18 лет необходимо согласие родителей или опекунов).

"Для нас важно развивать проект в интересах жителей региона. Поэтому сокращение количества документов для оформления Карты жителя, думаю, по достоинству оценят многие самарцы. На этом мы не планируем останавливаться, проект будет развиваться и улучшаться", - прокомментировал врио заместителя председателя правительства Самарской области - руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

Выпустить Карту жителя Самарской области поручил губернатор Дмитрий Азаров в своем ежегодном послании к жителям области и депутатам губернской думы 3 февраля 2020 года. На вручении 100-тысячной Карты жителя в мае 2023 года глава региона отметил важность проекта, который позволяет комфортно и быстро получать государственные услуги в электронном виде.

По словам губернатора, Карта жителя имеет целый ряд преимуществ по бонусам, скидкам, она заменяет социальную карту.

"Уверен, дополнительные сервисы будут повышать интерес жителей к проекту. И каждый обладатель такой Карты будет иметь очевидную выгоду при ее использовании", - заявил Дмитрий Азаров.

Сегодня почти 200 тыс. жителей региона уже подали заявки на оформление Карты жителя. Сделать это можно как в офисах банков, так и онлайн или в МФЦ. Список отделений банков и условия оформления Карты жителя можно найти на интернет-портале card.samregion.ru.

Обо всех новостях и реализуемых акциях в рамках проекта "Карта жителя Самарской области" можно узнавать в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" (@card.samregion.ru), в телеграм-канале департамента информтехнологий и связи Самарской области: t.me/ditis_so (@цифра_63) и в дзен-канале департамента https://dzen.ru/ditis_so (Цифра63).