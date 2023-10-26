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Общество

В Самарской области стартовал сезон игр Детского КВН

САМАРА. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 25 октября, в КРЦ "Звезда" состоялась первая 1/8 финала Самарского дивизиона Детского КВН.

В ней приняли участие девять команд из Самары: "Прогресс" (МБОУ Школа №26), "Васаби" (МБОУ Школа №18), "Т34" (МБОУ Школа №34), "Смеха ради" (МБОУ Школа №154), "Замолкни" (МБОУ Школа №35) "Лицей СГСПУ", "На карандаше" (МБОУ Школа №16), "Ильинка" (МБОУ Школа №12), "Гармония" (МБОУ Школа №41 "Гармония"), а также "Самая красивая" из Волгограда.
На протяжении вечера молодые КВНщики блистали юмором и сыпали шутками. Для многих ребят выход на большую сцену стал дебютом.

В самом начале игры мощным зарядом энергии стало награждение команды "Перспективочка", чемпионов телевизионного шоу "КВН. Дети 2023". Врио заместителя министра образования и науки Самарской области - руководителя департамента по делам молодежи Сергей Бурцев вручил ребятам благодарственные письма и памятные подарки, а также путевку в Москву на международную выставку-форум "Россия" на ВДНХ.

Поздравляя юных чемпионов, Сергей Бурцев отметил, что Самарская земля богата талантами.

"Уверен, на этой сцене стоят и чемпионы следующего сезона. Ведь наш КВН является самым сильным движением в стране, это подтверждено Международным Союзом КВН. Его мощная сила, творческий прорыв стали возможны благодаря работе общественных организаций и личной поддержке губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, который огромное внимание уделяет молодежной политике, работе с детьми и системе образования", - подчеркнул Сергей Бурцев.

По традиции, игроков оценивало профессиональное жюри. На этот раз самым молодым стал Ян Игнатьев из команды "Перспективочка".

Уже 26 октября на большой КВН-сцене в КРЦ "Звезда" во второй 1/8 финала Самарского дивизиона Детского КВН сыграют "Пурумпумпум" (Школа №155, Самара), "Пятница 13" (Школа №13, Самара), "Шесть-семь" (Школа №67, Самара),"Вот так вот" (Школа №144, Самара), YesToday Гимназия 11 (Базовая школа Российской академии наук), "Улица свободы" (Гимназия №133, Самара), "Галлюцинации" (Школа №157, Самара), New people (Школа №68, Самара), "Девчата из Чата" (Школа №2, Волжский, Волгоградской области), "Дело было" (Школа №114, Самара), "Будущее Самары" (Школа №72, Самара).

Детский КВН Самарской области включает в себя проведение игр в четырех дивизионах, сформированных по территориальному принципу - Самарский, Тольяттинский, Северо-Восточный, Юго-Западный. К участию в играх дивизионов приглашаются школьные команды КВН всех муниципалитетов Самарской области. Игры четырех дивизионов проходят в разных городах Самарской области, и уже весной, когда игры дивизионов завершены, их чемпионы встречаются на Суперкубке Детского КВН Самарской области, чтобы определить сильнейшего и получить путевку на Международный фестиваль детских команд КВН в Анапа.

Организатором игр Детского КВН Самарской области сезона 2023-2024 года выступает Движение "Самарский КВН" при поддержке правительства Самарской области.

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