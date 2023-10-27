Самарская область представила концепцию Всероссийского молодежного форума "iВолга"-2024

В Ресурсном центре добровольчества команда Самарской области во главе с врио заместителя министра образования и науки Самарской области - руководителя департамента по делам молодежи Сергеем Бурцевым представила экспертам концепцию проведения Всероссийского молодежного форума "iВолга"-2024.

Напомним, с 2022 г. по решению Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) все форумные площадки определяются на конкурсной основе.

"По инициативе губернатора Дмитрия Игоревича Азарова в этом году было решено подать форум на конкурс именно всероссийского уровня. Рассчитываем, что конкурсная комиссия поддержит нас, и в следующем году здесь, на Мастрюковской поляне, состоится уже Всероссийский форум "iВолга", - подчеркнул Сергей Бурцев.

Директор форума Кристина Гнатюк напомнила историю "iВолги", которая зародилась в 2013 г., когда по поручению президента РФ Владимира Владимировича Путина форум впервые прошел в Самарской области. На протяжении 11 лет "iВолга" стремительно развивалась. Так, в 2014 г. впервые появилось направление "Инклюзивный городок", который действует до сих пор и ежегодно приглашает к участию в Форуме от 30 до 80 ребят с разными формами инвалидности. В том же году в Самарский регион впервые приехала делегация участников из КНР, которые возвращались на форумную площадку вновь в 2016 и 2018 годах. С 2015 г. география участников расширяется: в 2023 г. в Форуме приняли участие делегации из 71 региона страны. В 2017 г. "iВолга" заявила о себе на международном уровне: ее участниками стали представители 20 стран мира. Тогда же зародилась практика приглашения волонтеров "серебряного" возраста, которая действует и до сих пор, и благодаря которой Форум является настоящей площадкой иммерсивного наставничества и преемственности поколений. С 2018 г. в программе Форума появилось детское направление - сначала в формате дневного пребывания одаренных школьников на площадке форума, но уже с 2022 г. дети от 14 лет становятся его полноценными участниками.

В период пандемии форум проходил в онлайн-формате, но и в то время "iВолга" не утратила своей популярности и востребованности и была проведена с элементами геймификации и рейтинга.

В 2022 и 2023 гг. "iВолга" перешагнула свой 10-летний рубеж, став еще интереснее и привлекательнее для молодежи: каждый год порядка 30 тысяч человек подают свои заявки на участие в форуме, и только 2000 участников со всей страны собираются на Самарской земле.

"Для нас "iВолга" давно перестала быть просто форумом. Это не просто 10 дней, когда мы находимся на Поляне, - это системная работа в течение всего года. И как только "iВолга" текущего года заканчивается, мы начинаем подготовку к форуму следующего года. Надеемся, что наша концепция будет поддержана и "iВолга" станет еще полезнее для участников", - поделилась Кристина Гнатюк.

Планируется, что семь ключевых направлений и спецтрек будут объединены темой организации событий со смыслом. А продуктом форума станет виртуальный помощник организатора событий со смыслом. Еще одно нововведение - формирование корпуса амбассадоров iВолги в регионах.

"Здорово, когда каждое направление идет поступенно и развивается. Из года в год мы приобретаем ноу-хау, проводим апгрейд определенных направлений, и действительно они становятся более яркими, более интересными, более звучными", - рассказала заместитель директора форума по образовательной программе Екатерина Асташина.

В заключение Сергей Бурцев отметил: "Девиз "iВолги" - "Форум для тех, кто меняет мир!" Для нашего округа и региона "iВолга" давно перестала быть просто форумом, это событие, которое меняет как мир организаторов, которые с большой любовью его делают, так и мир участников, которые, возвращаясь с Форума, не только обретают друзей по всей стране, но и продолжают делать добрые дела, изменяя мир вокруг себя. Уверен, одной большой командой мы точно сможем больше".

На протяжении нескольких лет "iВолга" является одним из самых популярных и масштабных форумов в стране. В Самарской области он проводится с 2013 г. под патронатом полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе и при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.