В Самаре пройдет рейд ГИБДД

В пятницу, 27 октября, в Самаре сотрудники Госавтоинспекции проведут широкомасштабный рейд, направленный на предупреждение, выявление и пресечение грубых правонарушений в области дорожного движения.
Помимо снижения количества дорожно-транспортных происшествий, проведение специализированного мероприятия решает ряд других важных задач - профилактика и пресечение грубых нарушений со стороны водителей транспортных средств. Одной из основных целей данного мероприятия является выявление "нетрезвых водителей".
Кроме того, внимание полицейских будет направлено на выявление водителей, управляющих автомобилями с нанесением тонировочного покрытия. За тонировку стекол автомобиля, не соответствующих требованиям, на водителя накладывается штраф в размере 500 руб. (ч. 3 прим. 1 ст. 12.5 КоАП РФ). Помимо этого, нарушителю предъявляется требование по устранению тонировки. Если этого не будет сделано, то инспектор фиксирует нарушение в базе и в следующий раз при повторном выявлении данного нарушения, водитель привлекается к ответственности за неисполнение требования сотрудника ДПС, которое может грозить административным арестом.
Еще одна категория правонарушений, которой будет посвящен рейд, - управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством. За совершение правонарушений, предусмотренных частями 1,2 и 4 ст. 12.7 настоящего Кодекса применяется задержание транспортного средства, помещение на специализированную стоянку, а лицо, управляющее транспортным средством, подлежит отстранению от управления.
Областная Госавтоинспекция призывает граждан не проявлять равнодушие и беспечность к нарушителям Правил дорожного движения. Только совместными усилиями можно повлиять на дорожную ситуацию и избежать человеческих жертв.
Управление Госавтоинспекции призывает с пониманием относиться к проводимому рейдовому мероприятию, которое направлено на обеспечение безопасности дорожного движения.
Последние комментарии
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻
И чем он будет отличаться от маршрута №1?
Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....