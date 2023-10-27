В Самаре пройдет рейд ГИБДД

В пятницу, 27 октября, в Самаре сотрудники Госавтоинспекции проведут широкомасштабный рейд, направленный на предупреждение, выявление и пресечение грубых правонарушений в области дорожного движения.

Помимо снижения количества дорожно-транспортных происшествий, проведение специализированного мероприятия решает ряд других важных задач - профилактика и пресечение грубых нарушений со стороны водителей транспортных средств. Одной из основных целей данного мероприятия является выявление "нетрезвых водителей".

Кроме того, внимание полицейских будет направлено на выявление водителей, управляющих автомобилями с нанесением тонировочного покрытия. За тонировку стекол автомобиля, не соответствующих требованиям, на водителя накладывается штраф в размере 500 руб. (ч. 3 прим. 1 ст. 12.5 КоАП РФ). Помимо этого, нарушителю предъявляется требование по устранению тонировки. Если этого не будет сделано, то инспектор фиксирует нарушение в базе и в следующий раз при повторном выявлении данного нарушения, водитель привлекается к ответственности за неисполнение требования сотрудника ДПС, которое может грозить административным арестом.

Еще одна категория правонарушений, которой будет посвящен рейд, - управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством. За совершение правонарушений, предусмотренных частями 1,2 и 4 ст. 12.7 настоящего Кодекса применяется задержание транспортного средства, помещение на специализированную стоянку, а лицо, управляющее транспортным средством, подлежит отстранению от управления.

Областная Госавтоинспекция призывает граждан не проявлять равнодушие и беспечность к нарушителям Правил дорожного движения. Только совместными усилиями можно повлиять на дорожную ситуацию и избежать человеческих жертв.

Управление Госавтоинспекции призывает с пониманием относиться к проводимому рейдовому мероприятию, которое направлено на обеспечение безопасности дорожного движения.