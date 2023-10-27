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Общество

В региональном ГКУ "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС" определили лучшее звено газодымозащитной службы 

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За победу сражались 28 команд пожарно-спасательных отрядов и частей противопожарной службы Самарской области.

Фото: ГКУ Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям»

Вчера на базе пожарно-спасательной части № 82 пожарно-спасательного отряда № 34 прошли командные соревнования по газодымозащитной службе среди территориальных подразделений противопожарной службы Самарской области.За победу сражались 28 команд пожарно-спасательных отрядов и пожарно-спасательных частей противопожарной службы из муниципальных районов Самарской области. Численность команды — 7 огнеборцев.

Участников соревнований приветствовали руководитель регионального ГКУ "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям" Вячеслав Исаев и заместитель главы городского округа Кинель Вячеслав Нижегородов.

Состязания проводились в условиях максимально приближенных к боевым. Участники на время преодолевали этапы "Силовая эстафета" и "Поиск и спасение имитатора пострадавшего из теплодымокамеры, развертывание сил и средств от пожарной автоцистерны с подачей одного ствола "Б" для поражения мишени" в боевой одежде и средствах индивидуальной защиты органов дыхания — все как на настоящем пожаре.

"Силовая эстафета" включала в себя оперативное преодоление участниками установленного расстояния с двумя 24 — килограммовыми гирями, затем — проложить рукавную линию и подтянуть рукав, перекинуть колесо от автомобиля "Урал", переместить "пострадавшего" и перенести два пожарных рукава, уложенных "гармошкой", по усложненной траектории "зигзагом".
На втором этапе от команды требовалось найти в задымленном помещении (дымокамере) "пострадавшего" и спасти его, а затем посредством подачи одного ствола "Б" поразить мишень (условный очаг возгорания).

В результате напряженной и упорной борьбы Кубок и звание "Лучшее звено ГДЗС" получила команда пожарно-спасательного отряда № 46 из Волжского района. Почётное второе место заняла команда пожарно-спасательного отряда № 34 из Кинельского района. Команда пожарно-спасательного отряда № 15 из Богатовского района стала бронзовым призером.

Победители также получили дипломы и ценные подарки.

В заключение мероприятия, обращаясь ко всем огнеборцам, руководитель областного ГКУ "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС" Вячеслав Исаев отметил: "Вы боретесь с огнем, спасаете жизни в условиях плотного задымления и высоких температур. Вы постоянно совершенствуете профессиональное мастерство ради победы над огненной стихией и отлично справляетесь со своей работой!"

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