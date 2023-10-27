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Общество

В Самарской области стартовала Школа Студенческой весны для студентов колледжей и техникумов

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 27 октября, в Молодежном центре "Лесная сказка" стартовал проект "Школа Студвесны. Сборка" для студентов организаций среднего профессионального образования. В течение трех дней более 200 студентов будут прокачивать свои творческие навыки и проходить образовательную программу от региональных и федеральных экспертов.

Участники проекта пройдут обучение по пяти направлениям: режиссура, театральное, вокальное, танцевальное и визуальное оформление концертных программ. В каждом из направлений их ждут мастер-классы и творческие обучения от федеральных и региональных экспертов, деятелей искусства и культуры, организаторов и членов жюри фестивалей "Самарская студенческая весна" и "Российской студенческой весны".

Среди экспертов, которые будут проводить образовательные мероприятия для участников "Школы Студвесны", чемпион России по брейк-дансу, а также чемпион Европы по дэнсхоллу и чемпион мира по танцевальному шоу Александр Степанченко, композитор, обладатель президентской премии "За достигнутые творческие успехи" Валентина Мичурина, хореограф, постановщик, участник и хореограф "Танцы на ТНТ" Александр Апполонов, директор Международного молодежного форума "Евразия Global", первый заместитель директора ХХХ Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" в Самаре в 2022 году Анастасия Алферова и другие.

"Студенческая весна - это важная часть студенческой жизни не только в вузах, но и в организациях среднего профессионального образования Самарской области. Ежегодно ребята демонстрируют свои творческие номера и концерты в Фестивале студенческого творчества среди студентов профессиональных образовательных организаций "Веснушка". Лучшие из них представляют регион на фестивале "Российская студенческая весна" для ПОО в составе самарской делегации, где получают награды высшего уровня. Школа Студенческой весны позволяет студентам пройти занятия от профессионалов и повысить свои творческие навыки. Но самое важное - на этом проекте формируется сообщество творческих людей, которые совместно могут создавать новые объединения, обмениваться опытом и развиваться вместе", - отметила руководитель Центра поддержки и реализации проектов и программ Агентства по реализации молодежной политики Самарской области и администратор выезда проекта "Школы студвесны. Сборка" Елена Кудашова.

Участники смогут продемонстрировать результаты образовательной программы на вечерних концертах.
Этот выезд станет вторым в серии проекта Школа Студвесны "В самое сердце: Сборка". Первый, для студентов образовательных организаций высшего образования, прошел в начале октября. 260 студентов вузов Самарской области прошли обучение от экспертов, познакомились друг с другом, смогли сконструировать свой арт-объект, усовершенствовать свои навыки в исполнительском мастерстве и прокачать свои знания в области режиссуры. А также объединились в команды и создали собственные творческие номера.

Проект "Школа Студвесны" проводится в рамках программы комплексного развития молодежной политики Самарской области "Регион для молодых" и реализуется в рамках национального проекта "Образование" при поддержке правительства Самарской области и Федерального агентства по делам молодежи.

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