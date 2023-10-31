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Суды Происшествия

В Тольятти осудили сотрудников "АвтоВАЗа", пытавшихся украсть детали

ТОЛЬЯТТИ. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти суд вынес приговор шести обвиняемым в покушении на крупную кражу. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

На скамье подсудимых оказались сотрудники ПАО "АвтоВАЗ", которые пытались похитить имущество предприятия. Они перенесли партию деталей стоимостью 289 тыс. руб. на склад готовой продукции и загрузили в новые машины, находившиеся уже в автовозе. Так злоумышленники и вывезли детали с охраняемой территории.

Осужденным назначили от 200 и 250 часов обязательных работ и штрафы от 200 до 150 тыс. рублей.

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