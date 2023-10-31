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Общество

Жителей Самарской области приглашают на "Большой этнографический диктант-2023"

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Народов много - страна одна!" Под таким лозунгом состоится VIII Международная просветительская акция "Большой этнографический диктант", которая пройдет с 3 по 8 ноября 2023 года. Организатором Большого этнографического диктанта выступает Федеральное агентство по делам национальностей.

За семь лет проведения акция стала народной. В 2016 г. в первом диктанте приняли участие 90 тыс. жителей России. В 2022 г. количество участников составило уже более 4 млн человек из 89 регионов РФ и 184 зарубежных стран. Жители Самарской области активно поддерживают акцию. Ежегодно желающих оценить уровень своей этнокультурной грамотности становится все больше: от 350 человек в 2016 г. - до 112 тыс. жителей губернии в 2022-м.

Лозунг Большого этнографического диктанта 2023 г. "Народов много - страна одна" приобретает особый смысл в канун Дня народного единства. Единство, знание и уважение традиций и культур различных народов - базовая ценность России.

"День народного единства - это праздник, который знаменует нашу общую сердечную преданность России, любовь к ней, сплоченность многонационального народа страны и в годы испытаний, и при решении масштабных задач развития - это всегда было одним из ключевых моментов нашего существования", - отмечал президент Российской Федерации Владимир Путин в обращении по случаю Дня народного единства.

Сохранение разнообразных культурно-этнических традиций на территории одного региона - уникальный опыт Самарской области. Наша губерния - многонациональный и многоконфессиональный регион, в котором каждый народ вносит вклад в экономическое и культурное развитие области. "Ответить на глобальные угрозы и вызовы современности, выстоять и победить мы можем, только сохраняя внутреннее единство и сплоченность, уважая и сберегая героическую историю нашей великой страны, богатство многонациональной культуры и традиционные духовно-нравственные ценности нашего народа", - подчеркивал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Присоединиться к "Большому этнографическому диктанту-2023", проверить свои знания в области этнографии, а также почерпнуть новые знания о традициях и культуре народов России и Самарской области может каждый житель нашего региона в онлайн-формате с 3 по 8 ноября на официальном сайте www.miretno.ru.

Рабочие языки диктанта - русский, английский, испанский.

Задания для участников до 16 лет будут состоять из 20 общефедеральных вопросов. Для участников старше 16 лет из 30 вопросов: 20 - общие для всех; 10 - уникальные для каждого субъекта России, а для заграничных площадок - посвященные местам, связанным с Россией, за пределами Российской Федерации.

Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий - 100. Время прохождения - 45 минут.

В офлайн-формате принять участие в акции могут все желающие в Доме дружбы народов (Самара, ул. Воронежская, 9) и в Самарской областной универсальной научной библиотеке (Самара, пр. Ленина, 14а). Начало диктанта в 11:00.

Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте www.miretno.ru до 13 ноября 2023 года.

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