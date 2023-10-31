Тольяттинец избил знакомого битой и получил срок

В Тольятти суд вынес приговор местному жителю за нападение на знакомого. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Группа мужчин выпивала в Lada Vesta. Знакомый одного из них сделал им замечание. После этого один из участников компании вышел из салона с деревянной битой, начался конфликт. В итоге оппонент отобрал у него биту и избил ей. Пострадавший получил тяжкие травмы.

Суд приговорил тольяттинца к двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Также с него взыщут компенсацию морального вреда 250 тыс. рублей.