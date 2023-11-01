С 7 ноября на Волге в Самаре закроется навигация еще по двум направлениям

Со вторника, 7 ноября, в Самаре на реке Волге закрываются остановочные пункты "Поляна им. Фрунзе", "Ширяево".

Напомним, что с 30 октября действует новое расписание до Рождествено и Ширяево.

Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте Самарского речного пассажирского предприятия и по телефонам: 8(846)222-91-91, 8(846) 222-93-37, 89170114221.