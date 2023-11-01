С 7 ноября на Волге в Самаре закроется навигация еще по двум направлениям

Со вторника, 7 ноября, в Самаре на реке Волге закрываются остановочные пункты "Поляна им. Фрунзе", "Ширяево".
Напомним, что с 30 октября действует новое расписание до Рождествено и Ширяево.
Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте Самарского речного пассажирского предприятия и по телефонам: 8(846)222-91-91, 8(846) 222-93-37, 89170114221.
Последние комментарии
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻
И чем он будет отличаться от маршрута №1?
Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....