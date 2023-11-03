В центре Самары снесут незаконно возведенный многоквартирный дом

Департамент градостроительства Самары ищет подрядчика, который выполнит работы по сносу объекта капитального строительства в историческом центре города.
Речь идет о многоквартирном доме, расположенном на ул. Садовой, 97. Здание, возведенное в 2000-х годах, позже было признано самовольной постройкой.
Начальная цена контракта на снос дома — 6,86 млн рублей.
Победителя торгов определят после 15 ноября. Он должен выполнить работы в течение 22 дней с момента заключения контракта.
"В рамках контракта предусматривается снос трехэтажного многоквартирного жилого дома, — отмечается в документах к торгам. — Площадь застройки — 351,37 кв. м. Стены знания выполнены из железобетонного каркаса с заполнением керамическими блоками Керакам 510 мм с фасадной штукатуркой по утеплителю 100 мм. Кровля плоская, утепленная с внутренним водостоком из рулонного битумосодержащего материала".
На "Яндекс. Картах" видно, что здание, указанное в документах, как трехэтажное, ранее имело больше этажей, и часть из них уже снесена.
По информации издания "Другой город" первоначально владельцы земельного участка планировали возвести небольшой частный дом, но в итоге построили пятиэтажное здание (один из этажей — жилая мансарда). Впервые о планах по сносу дома на ул. Садовой, 97 стало известно еще в начале 2019 года. За это время от здания остался трехэтажный каркас без крыши.
В апреле 2023 года департамент градостроительства объявлял торги на "разработку проекта организации работ по сносу". Начальная цена контракта составляла 280 тыс. рублей.
Последние комментарии
Вот это правильный конкурс. Люди должны видеть, чем занимается власть. Молодец Матвиенко. Вот только почему-то других чиновников подобные конкурсы не интересуют))
Кому нужны они?? Добавьте транспорт по Мичурина и по Масленникова!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻