В центре Самары снесут незаконно возведенный многоквартирный дом

Департамент градостроительства Самары ищет подрядчика, который выполнит работы по сносу объекта капитального строительства в историческом центре города.

Речь идет о многоквартирном доме, расположенном на ул. Садовой, 97. Здание, возведенное в 2000-х годах, позже было признано самовольной постройкой.

Начальная цена контракта на снос дома — 6,86 млн рублей.

Победителя торгов определят после 15 ноября. Он должен выполнить работы в течение 22 дней с момента заключения контракта.

"В рамках контракта предусматривается снос трехэтажного многоквартирного жилого дома, — отмечается в документах к торгам. — Площадь застройки — 351,37 кв. м. Стены знания выполнены из железобетонного каркаса с заполнением керамическими блоками Керакам 510 мм с фасадной штукатуркой по утеплителю 100 мм. Кровля плоская, утепленная с внутренним водостоком из рулонного битумосодержащего материала".

На "Яндекс. Картах" видно, что здание, указанное в документах, как трехэтажное, ранее имело больше этажей, и часть из них уже снесена.

По информации издания "Другой город" первоначально владельцы земельного участка планировали возвести небольшой частный дом, но в итоге построили пятиэтажное здание (один из этажей — жилая мансарда). Впервые о планах по сносу дома на ул. Садовой, 97 стало известно еще в начале 2019 года. За это время от здания остался трехэтажный каркас без крыши.

В апреле 2023 года департамент градостроительства объявлял торги на "разработку проекта организации работ по сносу". Начальная цена контракта составляла 280 тыс. рублей.