В Самаре состоится премьера циркового шоу — Мюзикл на воде "Одиссея"

В субботу, 4 ноября, в Самарском государственном цирке имени О. Попова состоится премьера грандиозного циркового шоу — Мюзикл на воде "Одиссея".

Программа под режиссерством Виктории Коноваловой увидела свет восемь месяцев назад в Санкт-Петербурге, а теперь погрузиться в атмосферу древнегреческих мифов могут и жители Самары. Уникальность представления заключается в сочетании театра, эстрадного пения, воды, цирка и лазерного шоу.

Под куполом цирка программу представят более 50 актеров: воздушные гимнасты, водный балет, клоуны, жонглеры, акробаты, дрессировщики и певец Саратовского областного театра оперетты, который исполнит пять арий.

Для постановщиков важно было по максимуму соединить воду и цирковое искусство. Поэтому воздушные гимнасты то опускаются в воду, то вновь взлетают вверх, клоуны тоже взаимодействуют с водной стихией.

"Зрители увидят превращение юного, мечтательного юноши во взрослого мужчину путем прохождения разных препятствий", — прокомментировал солист Сергей Письменный.

За 2,5 часа путешествия Одиссея по Мифам Древней Греции его ждет расставание и встреча с женой, Троянская битва, столкновение с мистическими существами, с богами и богинями.

По словам Сергея Соколова, клоуна и силового гимнаста, который предстанет в образе "Циклопа", в программе сочетается нескольких историй, каждая несет свой маленький сюжет. Но в общем контексте показывается жизнь в ее ярких проявлениях: любовь, смех, страх и радость.

Самарская публика сможет понаблюдать и за представителями животного мира: попугаями, морскими котиками, енотами, дикобразами, обезьянами и змеями.

"Не для всех животных характерна работа с водой, для обезьян это, например, вообще не свойственно. Но у нас есть одна уникальная обезьянка, у которой своя яхта, и она с превеликим удовольствием продемонстрирует зрителям свои навыки управления ей", — поделился Дмитрий Тимченко, дрессировщик морских котиков.

Манеж был специально обустроен под представление, так как в программе задействуется вода, суша и воздух. Самый большой фонтан достигнет 13 метров и будет бить под самый купол. А интерактивный экран добавит спецэффектов и детально покажет, что происходит на сцене.

"Каждый в этой постановке сможет что-то найти для себя, — пояснил Сергей Соколов. — Музыка и слова могут заставить взрослого задуматься о каких-то серьезных вещах: о любви, о счастье, о своем месте в этом мире, о добре и зле. Дети насладятся яркостью происходящего, действиями и интерактивами и смогут познакомиться с серьезным произведением Гомера в простой, понятной каждому, интерпретации"

Посетить цирковой мюзикл на воде "Одиссея" можно до 3 декабря, по адресу ул. Молодогвардейская, д. 220, Самарский государственный цирк.