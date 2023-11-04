На площади Славы в Самаре работает фотовыставка "В единстве наша сила!"

4 ноября в России отмечается День народного единства. Этот праздник учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от иноземных захватчиков, что стало окончанием периода Смутного времени. Народ России, сплотившись вокруг сильных лидеров, положил конец междоусобным войнам, политическим интригам и предательствам, открыв дорогу для возрождения, укрепления и поступательного развития страны.

Самара с момента основания — в 1586 г. — вместе со всей страной прошла испытания Смутного времени, а затем участвовала в возрождении России и ее укреплении при династии Романовых. В советский период наш город стал крупным промышленным центром и запасной столицей во время Великой Отечественной войны. Современная Самарская область — важный интеллектуальный, промышленный и транспортный центр Российской Федерации.

В рамках мероприятий, посвященных Дню народного единства с 3 ноября на площади Славы в Самаре развернута тематическая фотовыставка в рамках Информационно-просветительского проекта "В единстве наша сила!".

Цель выставки — донести до каждого жителя нашей губернии историческую суть, общественную значимость одной из важнейших дат в событийном календаре России — Дня народного единства, а также провести необходимые исторические и смысловые параллели с событиями из истории России и Самарской губернии.

Содержание выставки продемонстрирует преемственность традиций российской государственности со времен окончания Смутного времени вплоть до наших дней, участие и роль Самары и Самарской области, ее жителей в поступательном развитии России.

Через множество изображений и документальных свидетельств посетители выставки узнают о событиях и фактах, а также отдельных исторически значимых личностях, выступавших на различных этапах истории нашего государства своеобразными символами народного единения, олицетворявшими победу в борьбе России с очередными вызовами и угрозами.

Композиционно выставка состоит из выстроенных в хронологическом порядке разделов, посвященных важнейшим историческим периодам в жизни России, города Самары и Самарской области. Выставка наглядно демонстрирует коренную и нерушимую связь истории Самары с историей российского государства и рассказывает о вкладе Самары и Самарской области в поступательное развитие страны и укрепление единства ее народа.

Отдельное внимание в выставочной композиции уделено социально-экономическому развитию Самарской области на современном этапе и ее вкладу в успехи Российской Федерации по обеспечению собственного экономического суверенитета и безопасности. В условиях современных вызовов и угроз многонациональный народ Самарской области показывает достойный пример сплоченности и народного единства со своей Родиной — Россией.

Выставка подготовлена при поддержке правительства Самарской области и при участии Самарского отделения Российского исторического общества, Российского общества "Знание", видных представителей научно-исторического сообщества Самары, Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева, Самарского государственного социально-педагогического университета.

Выставка круглосуточно открыта для всех жителей и гостей губернии. Вход для посетителей свободный. Выставка работает до 24 января 2024 года.