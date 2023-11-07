Музей областного парламента рассказывает молодому поколению об истории нашей страны

7 ноября председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников встретился с учащимися школ Самара, детьми участников СВО. Ребята посетили Музей Самарской Губернской Думы, посвящённый Победе в Великой Отечественной войне. Экспонаты музейной коллекции, рассказывающие о военном быте солдат, документальные свидетельства того времени произвели большое впечатление на подрастающее поколение.

В этот знаменательный день особенно много говорили о легендарном военном Параде 7 ноября 1941 года. Восемьдесят два года назад в нашей стране прошло сразу три парада — в Москве, Воронеже и Куйбышеве. И парад в нашем городе стал самым масштабным.

Председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников подчеркнул: "Безусловно, это стало событием большой исторической значимости. Страна, которую неожиданно втянули в войну, спустя несколько месяцев после нападения провела такие грандиозные парады, демонстрирующие силу советского оружия. Конечно, это имело большую политическую значимость: Япония и Турция, убедившись в мощи наших вооружённых сил, отказались от участия в войне. Традиционный Парад Памяти в Самаре — это наша история, которую мы обязаны беречь, наша гордость и сила".

7 ноября — День памяти военного парада в Куйбышеве 1941 года — одна из важнейших памятных дат региона, закреплённая в областном Законе "О памятных датах Самарской области", принятом в 2014 году.

Встреча со школьниками в стенах областного парламента — это часть большой работы, которую ведёт Самарская Губернская Дума в рамках соглашения с фондом "Защитники Отечества" о взаимопомощи. На регулярной основе отправляются гуманитарные грузы, оказывается юридическая, бытовая помощь участникам СВО. И, конечно, большое внимание уделяется подрастающему поколению.