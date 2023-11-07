Музей областного парламента рассказывает молодому поколению об истории нашей страны

7 ноября председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников встретился с учащимися школ Самара, детьми участников СВО. Ребята посетили Музей Самарской Губернской Думы, посвящённый Победе в Великой Отечественной войне. Экспонаты музейной коллекции, рассказывающие о военном быте солдат, документальные свидетельства того времени произвели большое впечатление на подрастающее поколение.
В этот знаменательный день особенно много говорили о легендарном военном Параде 7 ноября 1941 года. Восемьдесят два года назад в нашей стране прошло сразу три парада — в Москве, Воронеже и Куйбышеве. И парад в нашем городе стал самым масштабным.
Председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников подчеркнул: "Безусловно, это стало событием большой исторической значимости. Страна, которую неожиданно втянули в войну, спустя несколько месяцев после нападения провела такие грандиозные парады, демонстрирующие силу советского оружия. Конечно, это имело большую политическую значимость: Япония и Турция, убедившись в мощи наших вооружённых сил, отказались от участия в войне. Традиционный Парад Памяти в Самаре — это наша история, которую мы обязаны беречь, наша гордость и сила".
7 ноября — День памяти военного парада в Куйбышеве 1941 года — одна из важнейших памятных дат региона, закреплённая в областном Законе "О памятных датах Самарской области", принятом в 2014 году.
Встреча со школьниками в стенах областного парламента — это часть большой работы, которую ведёт Самарская Губернская Дума в рамках соглашения с фондом "Защитники Отечества" о взаимопомощи. На регулярной основе отправляются гуманитарные грузы, оказывается юридическая, бытовая помощь участникам СВО. И, конечно, большое внимание уделяется подрастающему поколению.
Последние комментарии
Вот это правильный конкурс. Люди должны видеть, чем занимается власть. Молодец Матвиенко. Вот только почему-то других чиновников подобные конкурсы не интересуют))
Кому нужны они?? Добавьте транспорт по Мичурина и по Масленникова!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻