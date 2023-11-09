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Общество

"Том Сойер Фест" представит арт-объект в Москве

САМАРА. 9 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Том Сойер Фест" вместе с художником Андреем Сяйлевым готовит объект, который будет выставят в галерее современного искусства в Москве.

Фестиваль восстановления исторической среды "Том Сойер фест" зародился несколько лет назад в Самаре. В теплое время года волонтеры объединяют свои усилия и приводят в порядок несколько значимых старинных зданий города. За неполных 10 лет восстановлено более 120 исторических домов и других ценных объектов города.

Постепенно "Том Сойер" расширяет свою географию и сегодня в него вовлечено уже 75 российских городов. Только за прошлый год к проекту присоединились 22 города.

8 и 9 ноября 2023 года в рамках проекта "Общее решение. Отель "Зеленый" художник и куратор Андрей Сяйлев совместно с сообществом "Том Сойер Фест" продолжает практику переозначивания артефактов человеческой среды в рамках тематики межвидовых отношений.

Инициатор проекта — Фонд "Том Сойер Фест — Наследие". Фестиваль становился неоднократным победителем конкурсного отбора Фонда президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив. Волонтерское движение Самарской области занимает традиционно лидирующие позиции в России. В прошлом году область вошла в тройку лидеров по числу победителей и объему полученных грантов Фонда Президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив.

Проект "Общее решение. Отель "Зеленый" дает возможность коллективного сотворчества для волонтеров из разных регионов страны. На первом этапе ими были собраны артефакты-осколки городской и сельской среды. Вторым этапом стал сбор растений. На финальном, выставочном этапе, участники создали павильон, своеобразный отель для растений, пребывающий в процессе постоянного обновления.

По мнению организаторов, отель "Зеленый" и его постояльцы-растения — это метафора обновленного существования, подобно тому, как участники "Том Сойер Феста" вдыхают жизнь в старинные дома, восстанавливая их.

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