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Суды Происшествия

Экс-сотрудник ФСБ Гудков в суде выступил в защиту подозреваемого в кражах нефти

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарском районном суде продолжается рассмотрение уголовного дела бывшего сотрудника ГИБДД Михаила Вовченко, обвиняемого в даче взятки сотрудникам регионального УФСБ за покровительство его сомнительному нефтяному бизнесу.

На последнем заседании был повторно допрошен экс-капитан ФСБ Иван Гудков, который ранее подписал показания, что через Исабека Рамазанова получал от Вовченко деньги для себя и своего начальника, подполковника Михаила Горбунова.

По словам допрошенного, он был вынужден свидетельствовать против этих лиц, так как ему и его семье угрожали сотрудники центрального аппарата ФСБ, которые сначала провели у него в доме обыск, затем конвоировали в столицу, где он был помещен в СИЗО №4. Якобы чтобы выйти из тюрьмы, Гудков заключил соглашение о сотрудничестве со следствием, и подписывал все, что давал ему следователь.

В качестве доказательства своих слов Гудков передал защите Михаила Вовченко аудиозапись встречи со следователями и фигурантами дела в самарском СИЗО №1, где 23.03.23 состоялся "совет" на тему согласования показаний насчет якобы переданной взятки и распределения этих денег между посредниками и получателями.

Также Гудков сообщил суду, что безрезультатно обжаловал действия следователя в Генеральную прокуратуру и председателю СК РФ Александру Бастрыкину.

На следующим заседании запланировано допросить уже осужденного Исабека Рамазанова и подследственного Василия Ермакова, находящихся в следственном изоляторе. По заявлению последнего в 2019 г. были отправлена на нары полковники ФСБ Гудованый, Чермашенцев и Переточкин вымогавшие взятку. А в прошлом году уже он сам был задержан со взяткой в 18 млн рублей.

Дело самого Гудкова и его коллеги Михаила Горбунова, обвиняемых в нескольких эпизодах получения взяток, в ближайшее время должны начать рассматривать во 2-м Западном окружном военном суде в Москве.

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