16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарцев приглашают написать "Географический диктант" В Самарской области в выходные сохранится пасмурная погода Ночью в Самарской области прогнозируются сильный дождь и ветер В Самарской области планируют ликвидировать очередь на жилье для сирот к 2030 году Жители домов на ул. 22 Партсъезда в Самаре, оставшиеся без воды, могут набрать ее в бойлере

Общество

Самарцев приглашают написать "Географический диктант"

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 34
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

19 ноября 2023 года, в 12:00, в девятый раз стартует международная просветительская акция "Географический диктант — 2023". Она проводится всероссийской общественной организацией "Русское географическое общество" по инициативе председателя попечительского Совета общества, президента Российской Федерации Владимира Путина ежегодно с 2015 года. Основной целью диктанта является популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России среди населения.

Участники диктанта анонимно отвечают на вопросы по географии России. По традиции географический диктант — 2023 будет составлен в четырех вариантах, в каждый из которых войдут 40 вопросов, разделённых на две части. Первая часть базового уровня из 10 вопросов — "географический ликбез" на основе общеизвестных фактов из географии. Вторая часть из 30 вопросов потребует применить образное мышление, логику и эрудицию.

В составлении заданий принимают активное участие как эксперты, так и простые любители географической науки. Ежегодно более половины заданий создаются участниками конкурсов: международного конкурса "Напиши свой вопрос для Географического диктанта", а также серии коротких тематических конкурсов.

Диктант проводится на площадках во всех субъектах Российской Федерации и в зарубежных странах. Его участниками могут стать жители России и других стран, владеющие русским и/или языками, на которые будет переведен один из вариантов диктанта этого года, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства.

Стать участником диктанта можно, обратившись на любую площадку его проведения, независимо от места жительства (регистрации). Адрес ближайшей площадки можно найти на сайте диктанта.

Узнать более подробную информацию можно, ознакомившись с положением, а также на официальном сайте диктанта https://dictant.rgo.ru/.

Гид потребителя

Последние комментарии

Илья Груздев 31 октября 2023 21:24 Профессиональные и начинающие журналисты Самарской области могут принять участие в конкурсе российских СМИ "Совет Федерации — палата регионов"

Вот это правильный конкурс. Люди должны видеть, чем занимается власть. Молодец Матвиенко. Вот только почему-то других чиновников подобные конкурсы не интересуют))

Катерина К 26 октября 2023 19:59 В декабре 2023 года в Самаре появится несколько новых автобусных маршрутов

Кому нужны они?? Добавьте транспорт по Мичурина и по Масленникова!

Avangard Lawyer 25 октября 2023 21:19 Участнику специальной военной операции отказывают в реабилитации

Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.

Елена Ковшова 25 октября 2023 20:25 На Кировском рынке в Самаре работает ОМОН

И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?

Алена Ручкинова 06 октября 2023 08:08 Благотворительный фонд "Независимость" оказал помощь 150 детям

Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻

Фото на сайте

Парад Памяти в Самаре

Парад Памяти в Самаре

В Самаре открылся маркет-фестиваль "Территория моды"

В Самаре открылся маркет-фестиваль "Территория моды"

Из Казани в Болгар теперь можно доехать в сопровождении аудиогида МТС

Из Казани в Болгар теперь можно доехать в сопровождении аудиогида МТС

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3