Самарцев приглашают написать "Географический диктант"

19 ноября 2023 года, в 12:00, в девятый раз стартует международная просветительская акция "Географический диктант — 2023". Она проводится всероссийской общественной организацией "Русское географическое общество" по инициативе председателя попечительского Совета общества, президента Российской Федерации Владимира Путина ежегодно с 2015 года. Основной целью диктанта является популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России среди населения.

Участники диктанта анонимно отвечают на вопросы по географии России. По традиции географический диктант — 2023 будет составлен в четырех вариантах, в каждый из которых войдут 40 вопросов, разделённых на две части. Первая часть базового уровня из 10 вопросов — "географический ликбез" на основе общеизвестных фактов из географии. Вторая часть из 30 вопросов потребует применить образное мышление, логику и эрудицию.

В составлении заданий принимают активное участие как эксперты, так и простые любители географической науки. Ежегодно более половины заданий создаются участниками конкурсов: международного конкурса "Напиши свой вопрос для Географического диктанта", а также серии коротких тематических конкурсов.

Диктант проводится на площадках во всех субъектах Российской Федерации и в зарубежных странах. Его участниками могут стать жители России и других стран, владеющие русским и/или языками, на которые будет переведен один из вариантов диктанта этого года, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства.

Стать участником диктанта можно, обратившись на любую площадку его проведения, независимо от места жительства (регистрации). Адрес ближайшей площадки можно найти на сайте диктанта.

Узнать более подробную информацию можно, ознакомившись с положением, а также на официальном сайте диктанта https://dictant.rgo.ru/.