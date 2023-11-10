В Самаре сотрудницу ТТУ осудили за смерть электрика

Самарский районный суд Самары вынес приговор мастеру участка тяговой подстанции, которую признали виновной в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть. Об этом сообщает региональная прокуратура.
По версии следствия, мастер участка ТТУ не исполняла план профилактических и капитальных ремонтов, восстановления оборудования и кабелей. Также она не проследила за соблюдением безопасного режима работ. В результате из-за нарушения требований охраны труда при ремонте привода шинного разъединителя агрегата тяговой подстанции работника ударило током. Мужчина погиб.
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Последние комментарии
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Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!
Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...