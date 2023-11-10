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Суды Происшествия

В Самаре сотрудницу ТТУ осудили за смерть электрика

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский районный суд Самары вынес приговор мастеру участка тяговой подстанции, которую признали виновной в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, мастер участка ТТУ не исполняла план профилактических и капитальных ремонтов, восстановления оборудования и кабелей. Также она не проследила за соблюдением безопасного режима работ. В результате из-за нарушения требований охраны труда при ремонте привода шинного разъединителя агрегата тяговой подстанции работника ударило током. Мужчина погиб.

Суд назначил женщине шесть месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.

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