В Самаре сотрудницу ТТУ осудили за смерть электрика

Самарский районный суд Самары вынес приговор мастеру участка тяговой подстанции, которую признали виновной в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, мастер участка ТТУ не исполняла план профилактических и капитальных ремонтов, восстановления оборудования и кабелей. Также она не проследила за соблюдением безопасного режима работ. В результате из-за нарушения требований охраны труда при ремонте привода шинного разъединителя агрегата тяговой подстанции работника ударило током. Мужчина погиб.

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