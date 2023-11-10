Самарская область присоединилась к всероссийской акции "Нет ненависти и вражде"

В четверг, 9 ноября, в Самарском государственном колледже прошло федеральное оперативно-профилактическое мероприятие "Нет ненависти и вражде".

Участниками стали более 100 молодых людей региона, а также представители правоохранительных органов и профильных структур. Главная задача — налаживание открытого и взаимного диалога с обществом. Так организаторы могут получить обратную связь по вопросам нетерпимости к экстремистской идеологии, в том числе к возрождению неонацизма, недопущения любых форм проявления ненависти и вражды.

"Такие мероприятия оказывают большое влияние на патриотическое воспитание студентов, потому что у многих ребят родные и близкие, родители уже служат в зоне специальной военной операции. Для нас очень важно донести до ребят, что дружба рождает сплочение", — отметила старший методист социально-педагогической службы по патриотическому, культурно-просветительскому направлению Самарского социально-педагогического колледжа Ирина Бабич.

На встрече заместитель начальника отдела центра противодействия экстремизму ГУ МВД России по Самарской области, подполковник полиции Станислав Демакин рассказал студентам про экстремизм в современной России и последствиях экстремистских действий, развеял мифы, которые связаны с уголовным законодательством.

"В нашем обществе все чаще и чаще звучит слово экстремизм. Экстремистскими признаются действия, которые возбуждают рознь или вражду между группами лиц на основании принадлежности последних к разным социальным, расовым, национальным группам. За их совершение законодательно определена как административная ответственность, так и уголовная. Мероприятие "Нет ненависти и вражде", проводимое во всех регионах России, направлено на профилактику экстремизма и терроризма, а также недопущению противоправных действий", — рассказал Станислав Демакин.

Особое внимание участники встречи уделили интернету, как публичному пространству, где за совершение противоправных действий может наступить уголовная ответственность.

Старший помощник прокурора Самарской области по надзору за исполнением закона и федеральной безопасности, межнациональных отношений, противодействии экстремизму и терроризму, старший советник юстиции Иван Рагуля отметил, что совершение противоправных действий неминуемо сказывается на дальнейшей жизни, карьере молодых людей. Опубликовав материал один раз, он остается навсегда. Поэтому прежде чем что-то прокомментировать или разместить в интернете, необходимо задуматься о дальнейших последствиях.

Студентам были даны советы о необходимости соблюдения цифровой гигиены. В частности, критически оценивать информацию в интернет и социальных сетях, проверять факты, не сообщать свои персональные данные, не поддерживать публикации экстремистской направленности. Организаторы также рассказали об опасности экстремизма и о том, как бездумная поддержка радикальных движений оборачивается реальными сроками заключения.

Руководитель центра информационной безопасности молодежи Самарской области ГБУ СО "Агентство по реализации молодежной политики" Александр Шилин порекомендовал участникам не переносить свою жизнь в интернет, регулярно менять пароли и устанавливать двухфакторную аутентификацию.

Представитель общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Ирина Логинова презентовала социологическое исследование, в котором участвовали вузы Самары, привела цифры насколько молодежь осведомлена в вопросах экстремизма и терроризма, поделилась практическими знаниями, чтобы молодые люди могли обезопасить себя в сети и не только.