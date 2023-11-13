Экс-участковый из Самарской области должен несколько миллионов из-за смерти жены

Суд вынес решение по гражданскому иску о возмещении морального ущерба дочерям и отцу погибшей жительницы с. Шентала.

Напомним, в колодце недалеко от дома нашли тело 40-летней Гульназ. По предварительной версии, в ее организме также было вредное вещество. У погибшей осталось двое детей. По данным правоохранителей, женщина и ее супруг — участковый Гакиль Бадертдинов — часто ссорились. Кроме того, в материалах уголовного дела была информация об sms-переписке между мужем и женой. По мнению следственных органов, на почве ревности участковый предъявлял супруге претензии.

Бадертдинов же утверждал, что жена начинала его провоцировать, а он лишь отвечал. Также известно, что незадолго до трагедии супруги расходились и снова сходились. В итоге уголовное дело в отношении участкового возбудили по статье о доведении до самоубийства.

"Я читал переписку погибшей с супругом, и, на мой личный взгляд, там содержатся весьма оскорбительные и угрожающие фразы со стороны именно Бадертдинова. Поэтому я не удивлен уверенности отца погибшей в том, что именно его зять виновен в смерти Гульназ. И отец больше всего теперь хочет добиться справедливого наказания", — рассказывал адвокат родных погибшей женщины Владимир Красиков.

В итоге Бадертдинова приговорили к трем годам колонии общего режима и взяли под стражу в зале суда.

"Позже в кассации приговор смягчили на месяц. А в минувшую пятницу служители Фемиды рассмотрели и иски к Батертдинову о причинении морального вреда. Двум дочерям должны выплатить по 1 млн рублей, а отцу — 700 тысяч", — рассказал адвокат Владимир Красиков.

Кроме того, осужденный должен компенсировать несколько сотен тысяч рублей по потере кормильца.