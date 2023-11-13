Трое тольяттинцев получили сроки за сбыт "синтетики"

В Тольятти суд вынес приговор троим участникам ОПГ, торговавшей наркотиками. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В июле 2021 г. неизвестный вовлек тольяттинцев в наркобизнес. Они занимались организацией "закладок" с синтетическим наркотиком. В марте 2022 г. полицейские задержали группу с 80 г "синтетики".

Обвиняемые получили сроки от семи лет и семи месяцев до 12 лет лишения свободы.