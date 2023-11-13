Трое тольяттинцев получили сроки за сбыт "синтетики"

В Тольятти суд вынес приговор троим участникам ОПГ, торговавшей наркотиками. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В июле 2021 г. неизвестный вовлек тольяттинцев в наркобизнес. Они занимались организацией "закладок" с синтетическим наркотиком. В марте 2022 г. полицейские задержали группу с 80 г "синтетики".
Обвиняемые получили сроки от семи лет и семи месяцев до 12 лет лишения свободы.
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Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!
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